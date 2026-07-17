Ексголів господарських судів та суддю судитимуть за вимагання понад $1 млн хабаря

НАБУ і САП передали до суду справу ексголів господарських судів та судді через вимагання понад $1 млн хабаря.

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо колишніх голів господарського суду однієї з областей та колишньої судді апеляційного господарського суду. Їх обвинувачують у вимаганні неправомірної вигоди за ухвалення судових рішень та незаконному впливі на суддів.

Як повідомили у НАБУ, за даними слідства, підприємцю запропонували за понад 1 млн доларів США забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у справах, що розглядалися в апеляційному господарському суді.

За версією слідства, згодом до реалізації схеми залучили суддю апеляційного господарського суду. За винагороду вона забезпечила ухвалення одного із судових рішень.

Детективи НАБУ та прокурори САП задокументували передачу 75 тис. доларів США. Частину цих коштів правоохоронці виявили безпосередньо у судді.

У грудні 2024 року двом фігурантам повідомили про підозру, ще одному – у травні 2025 року.

У листопаді 2025 року досудове розслідування у справі було завершено, а тепер обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

У САП повідомили, що дії фігурантів кваліфіковано залежно від обставин їх участі у протиправній діяльності:

- судді, яка ухвалювала судове рішення та одержала за це кошти, – за ч. 4 ст. 368 КК України;

- одного зі співучасників – за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України;

- ще однієї особи – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

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