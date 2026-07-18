  1. В Україні

Ворог вдарив дроном по пасажирському поїзду на Запоріжжі

13:09, 18 липня 2026 125
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами.
Ворог вдарив дроном по пасажирському поїзду на Запоріжжі
Фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 18 липня, росіяни завдали удари безпілотниками по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА», - йдеться у заяві.

Зазначається, що рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

«Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку Укрзалізниці», - додали в Укрзалізниці.

Джерело фото: Запорізька ОВА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Укрзалізниця обстріл

Популярні новини

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 6k
Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 8k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 7k
Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

13:08, 17 липня 2026 3k
Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

13:30, 17 липня 2026 3k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

Хто має право перевіряти військово-облікові документи у 2026 році: повноваження ТЦК і поліції під час мобілізації

Під час воєнного стану діють спеціальні правила військового обліку: розповідаємо, хто і як може проводити перевірки.

Мораторій на перевірки під час війни: Кабмін запровадив нові гарантії для постраждалого бізнесу

Реєстр пошкодженого майна та зони ризикованого землеробства стануть підставою для звільнення від перевірок виконання приписів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]