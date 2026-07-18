Ворог вдарив дроном по пасажирському поїзду на Запоріжжі

Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами.

Фото: УЗ

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У суботу, 18 липня, росіяни завдали удари безпілотниками по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА», - йдеться у заяві.

Зазначається, що рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

«Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку Укрзалізниці», - додали в Укрзалізниці.

Джерело фото: Запорізька ОВА

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