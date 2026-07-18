Додано 262 позиції: розширили перелік забороненого до використання програмного забезпечення

Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання розширено до 1341 позиції.

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Держспецзв’язку повідомила, що розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 1079 до 1341 позиції. До нових 262 позицій включено програмне забезпечення та обладнання низки підсанкційних компаній.

Оновлення здійснено за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку з опрацювання чинних і нових рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

У межах цієї роботи проводиться аналіз програмних продуктів і комунікаційного обладнання, пов’язаних із підсанкційними особами, з метою своєчасного відображення такої інформації у Переліку та мінімізації ризиків їх використання в державному секторі.

Зокрема, Перелік доповнено продуктами ТОВ «ДубльГІС», серед яких цифрові картографічні сервіси, геоінформаційні бази даних, API/SDK, навігаційні, довідкові, аналітичні, рекламні, логістичні та бізнес-сервіси 2ГІС.

Також до Переліку внесено рішення ТОВ «Код безпеки», що охоплюють програмне забезпечення та програмно-апаратні комплекси для кіберзахисту: міжмережеві екрани й VPN-шлюзи «Континент», засоби захисту робочих станцій і серверів Secret Net, MDM-рішення, системи захисту віртуалізації та хмар, засоби довіреного завантаження «Соболь», криптографічні шлюзи й апаратні платформи для захищених мереж.

Окрему групу оновлення становлять продукти АТ «Позитив Текнолоджіз» – програмне забезпечення та мережеве обладнання для кіберзахисту, зокрема системи моніторингу й управління вразливостями, SIEM/XDR/NDR-рішення, сканери безпеки, WAF, sandbox, засоби захисту промислових мереж, а також апаратні міжмережеві екрани нового покоління PT NGFW і мережеві модулі до них.

Крім того, до Переліку увійшли продукти компаній, на які накладено санкції відповідно до указів Президента України № 587/2026 та № 588/2026, спрямованих проти постачальників обладнання для російського ВПК та осіб, пов’язаних із пропагандистською діяльністю. Зокрема, включено продукцію АТ «Акмєтрон» – спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизації вимірювань, програмно-апаратні вимірювальні комплекси, емулятори й тестери мереж 5G/LTE/NB-IoT, BERT-тестери, аналізатори сигналів, спектра, кіл і антенно-фідерних трактів.

Перелік також доповнено продуктами ТОВ «СМТтєх», серед яких програмне забезпечення та програмно-апаратні рішення для автоматизації виробництва електроніки, зокрема MES-система MESsmt, система моніторингу мікроклімату та комплекс QR VIEW для розпізнавання маркування.

Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням.

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