Анульований закордонний паспорт можна залишити собі, але є важливі нюанси.

Фото: Паспортний сервіс

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Українцям пояснили, чи можна залишити анульований закордонний паспорт собі.

Паспортний сервіс нагадав, що згідно із законодавством України, громадянин може одночасно мати не більше двох дійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Коли закордонний паспорт анулюють?

закінчився строк його дії;

змінилися персональні дані власника (крім додаткової змінної інформації).

Під час анулювання в машинозчитувальній зоні паспорта пробивають щонайменше два отвори.

Анулювали паспорт — чи можна забрати його собі?

Так. За письмовою заявою анульований закордонний паспорт можна залишити, якщо:

у ньому є чинні візи або важлива візова історія;

документ необхідний для оформлення чи продовження документів на проживання за кордоном.

Також треба повідомити адміністратора про бажання залишити анульований паспорт під час оформлення документів.

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