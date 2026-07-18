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Чи можна залишити анульований закордонний паспорт собі

14:21, 18 липня 2026 340
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Анульований закордонний паспорт можна залишити собі, але є важливі нюанси.
Чи можна залишити анульований закордонний паспорт собі
Фото: Паспортний сервіс
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Українцям пояснили, чи можна залишити анульований закордонний паспорт собі.

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Паспортний сервіс нагадав, що згідно із законодавством України, громадянин може одночасно мати не більше двох дійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Коли закордонний паспорт анулюють?

  • закінчився строк його дії;
  • змінилися персональні дані власника (крім додаткової змінної інформації).

Під час анулювання в машинозчитувальній зоні паспорта пробивають щонайменше два отвори.

Анулювали паспорт — чи можна забрати його собі?

Так. За письмовою заявою анульований закордонний паспорт можна залишити, якщо:

  • у ньому є чинні візи або важлива візова історія;
  • документ необхідний для оформлення чи продовження документів на проживання за кордоном.

Також треба повідомити адміністратора про бажання залишити анульований паспорт під час оформлення документів.

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