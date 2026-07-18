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Можно ли оставить аннулированный заграничный паспорт себе

14:21, 18 июля 2026 344
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Аннулированный заграничный паспорт можно оставить себе, но есть важные нюансы.
Можно ли оставить аннулированный заграничный паспорт себе
Фото: Паспортный сервис
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Украинцам объяснили, можно ли оставить аннулированный заграничный паспорт себе.

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Паспортный сервис напомнил, что согласно законодательству Украины гражданин может одновременно иметь не более двух действительных паспортов гражданина Украины для выезда за границу. 

Когда заграничный паспорт аннулируют? 

  • истек срок его действия;
  • изменились персональные данные владельца (кроме дополнительной переменной информации).

Во время аннулирования в машиносчитываемой зоне паспорта пробивают не менее двух отверстий. 

Аннулировали паспорт — можно ли забрать его себе?

Да. По письменному заявлению аннулированный заграничный паспорт можно оставить, если:

  • в нем имеются действующие визы или важная визовая история;
  • документ необходим для оформления или продления документов на проживание за границей.

Также необходимо сообщить администратору о желании оставить аннулированный паспорт во время оформления документов.

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