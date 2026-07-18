Аннулированный заграничный паспорт можно оставить себе, но есть важные нюансы.

Фото: Паспортный сервис

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Украинцам объяснили, можно ли оставить аннулированный заграничный паспорт себе.

Паспортный сервис напомнил, что согласно законодательству Украины гражданин может одновременно иметь не более двух действительных паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Когда заграничный паспорт аннулируют?

истек срок его действия;

изменились персональные данные владельца (кроме дополнительной переменной информации).

Во время аннулирования в машиносчитываемой зоне паспорта пробивают не менее двух отверстий.

Аннулировали паспорт — можно ли забрать его себе?

Да. По письменному заявлению аннулированный заграничный паспорт можно оставить, если:

в нем имеются действующие визы или важная визовая история;

документ необходим для оформления или продления документов на проживание за границей.

Также необходимо сообщить администратору о желании оставить аннулированный паспорт во время оформления документов.

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