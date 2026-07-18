Женщина обратилась в сервисный центр МВД, чтобы ее удостоверение внесли в реестр, но у нее возникли проблемы

Во время проверки по государственным реестрам администратор выявил признаки подделки водительского удостоверения.

Сервисный центр МВД

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В Херсоне специалисты территориального сервисного центра МВД обнаружили поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщил сервисный центр МВД.

«В сервисный центр МВД в Херсоне поступило электронное обращение от местной жительницы с просьбой внести водительское удостоверение в реестр», — заявили в ведомстве.

Во время проверки по государственным реестрам администратор выявил признаки подделки водительского удостоверения. Установлено, что бланк с серией и номером водительского удостоверения выдан другому лицу. Кроме того, не совпадает подразделение, выдавшее документ. В связи с этим собранные материалы направлены в Национальную полицию.

Сервисный центр МВД напомнил, что использование поддельных документов является нарушением законодательства и влечет за собой уголовную ответственность.

Также там добавили, что все платежи осуществляются только по официальным реквизитам; администраторы не ведут переписку в мессенджерах; «приобретенное» водительское удостоверение «онлайн» — подделка.

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