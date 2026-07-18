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Как определяется размер убытков, которые продавец возмещает покупателю в случае изъятия товара по решению суда: ответ КГС ВС

10:01, 18 июля 2026 140
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ВС подчеркнул, что убытки определяются с учетом рыночных цен, существовавших на день предъявления иска или на день принятия решения.
Как определяется размер убытков, которые продавец возмещает покупателю в случае изъятия товара по решению суда: ответ КГС ВС
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Размер убытков, подлежащих возмещению продавцом покупателю в случае изъятия товара по решению суда на основании ст. 661 ГК Украины, определяется по рыночной стоимости имущества на момент рассмотрения дела в соответствии с ч. 3 ст. 623 ГК Украины, а не по цене, указанной в договоре купли-продажи. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

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10 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица по делу по иску Лица к АО «Сенс Банк», третьи лица: государственный регистратор Киевского филиала КП «Регистрация недвижимости», частный нотариус Киевского городского нотариального округа, о взыскании убытков.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что 27 февраля 2020 года АО «Альфа-Банк», правопреемником которого является АО «Сенс Банк», на основании нотариально удостоверенного договора купли-продажи квартиры передало ему в собственность квартиру. Обстоятельства, которые впоследствии стали основанием для изъятия у истца квартиры на основании решения суда, возникли еще до ее продажи, при этом он не знал и не мог знать о наличии этих оснований.

Также отмечалось, что согласно отчету о независимой оценке указанной квартиры по состоянию на 29.07.2021 ее рыночная стоимость составляла 6 584 910,00 грн.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил иск частично, руководствуясь тем, что покупатель имущества, которое было истребовано по решению суда в пользу собственника по основаниям, возникшим до момента продажи, имеет право требовать от продавца возмещения убытков по ст. 661 ГК Украины. К таким убыткам относится сумма в размере 1 355 695,00 грн, уплаченная покупателем по договору купли-продажи.

ВС не согласился с решением апелляционного суда, отменил его и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Согласно ст. 661 ГК Украины, в случае изъятия товара у покупателя в пользу третьего лица по основаниям, возникшим до продажи, продавец обязан возместить покупателю причиненные ему убытки, если покупатель не знал о наличии таких оснований. Эта норма является частью системы правил о последствиях эвикции (отсуждения у покупателя имущества вследствие незаконности продажи).

ВС подчеркнул, что убытки определяются с учетом рыночных цен, существовавших на день предъявления иска или на день принятия решения (статья 623 ГК Украины). Целью возмещения является максимально полное восстановление нарушенного права лица. Реальная денежная ценность возмещения должна быть адекватной стоимости материальных благ на момент принятия решения.

ВС подчеркнул, что продавец (банк) должен возместить убытки в виде действительной (рыночной) стоимости имущества, а не просто вернуть цену договора, которая за время рассмотрения дела могла стать неактуальной из-за инфляционных и рыночных процессов. Апелляционный суд проигнорировал эти положения закона и не дал надлежащей оценки представленному истцом заключению эксперта о рыночной стоимости квартиры, что привело к преждевременному выводу об ограничении размера убытков суммой договора.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 10 июня 2026 года по делу № 759/18981/23 (производство № 61-10681св25) можно ознакомиться по ссылке.

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