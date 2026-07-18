Дональд Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах и обещает наказать

Дональд Трамп обвинил северного соседа в неспособности сдержать пожары.

Фото: gettyimages

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Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Канады из-за лесных пожаров, которые в последние дни накрыли дымом значительную часть Среднего Запада и Восточного побережья Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что будет обсуждать вопрос пожаров и их негативного влияния на США с премьер-министром Канады Карни. Президент США обвинил Канаду в том, что Соединенные Штаты теряют «миллиарды долларов» из-за загрязнения воздуха.

«Мы считаем Канаду ответственной за то, что они ненадлежащим образом ухаживают за своими лесами и кустарниками, и США без необходимости страдают от грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого является опасным и совершенно неприемлемым», — сказал Трамп.

Также президент США обвинил Оттаву в том, что страна отказалась от базового управления лесами и уборки мусора, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату.

«Это умышленная халатность, которая становится ежегодной проблемой, обходящейся Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения, безусловно, должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — добавил лидер США.

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