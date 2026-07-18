18 июля — какой сегодня праздник и главные события

18 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день слушания.

Фото: vectorstock.com

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В субботу, 18 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

18 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день слушания. Дату выбрали неслучайно — день рождения канадского композитора и исследователя звуковой среды Реймонда Мюррея Шафера, который считается основателем современной акустической экологии. Именно он призвал людей не только слышать звуки, но осознанно прислушиваться к миру вокруг.

Также 18 июля Международный день Нельсона Манделы. Мандела стал символом борьбы против политики апартеида в Южной Африке. По своим убеждениям он провел 27 лет в тюрьме, но после освобождения не призвал к мести. Он избрал путь диалога, примирения и единства страны. В 1994 Мандела стал первым демократически избранным президентом Южно-Африканской Республики и приложил значительные усилия для построения общества без расовой дискриминации.

А еще 18 июля День идеальной семьи. Идея этого дня состоит в том, чтобы ценить время, проведенное с родными, укреплять семейные связи и создавать общие воспоминания. Во многих семьях его отмечают просто: устраивают семейные ужины, совместные прогулки, пикники, настольные игры или просмотр любимых фильмов.

Какой сегодня церковный праздник

18 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта в Амастриде. По церковному преданию, он родился в благочестивой христианской семье и еще с детства отличался глубокой верой и святостью жизни. Ему приписывают дар чудотворения, а одним из самых известных чудес считается воскресение умершего ребенка по его молитве. В зрелом возрасте Якинт открыто выступил против язычества: увидев, как люди поклоняются дереву как божеству, он срубил его. За это святого жестоко пытали — выбили зубы, волочили по земле и бросили в тюрьму, где он и отошел к Господу, приняв мученическую смерть за веру во Христа.

Календарь важных событий за 18 июля

390 год до н. э. — происходит Битва при Алии, в которой римское войско терпит сокрушительное поражение от галльских племен под предводительством кельтского вождя Бренна;

64 год — в Риме загорается грандиозный пожар, который длится семь дней и охватывает большую часть города: уничтожены 10 из 14 городских кварталов, включая императорский дворец;

1672 год — в разгар Руины, периода междоусобной борьбы на украинских землях, под Четвертиновкой происходит битва между войсками гетмана Петра Дорошенко и его соперника Михаила Ханенко;

1870 год — во время Первого Ватиканского собора почти единогласно утверждают Первую догматическую конституцию под названием “О Церкви Христовой”, официально провозглашающей догмат о папской безошибочности;

1878 год — выдающийся шведский исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд становится первым человеком, успешно проходящим по Северному морскому пути от Атлантического океана до Тихого;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую академию наук доклад, в котором объявляют об открытии новых радиоактивных элементов, кроме урана;

1915 год — в акватории Адриатического моря австро-венгерская подлодка уничтожает итальянский крейсер “Джузеппе Гарибальди”;

1946 год — в послевоенной эмиграции возобновляет свою деятельность Союз украинской молодежи — организация, призванная сохранять национальную идентичность украинцев за рубежом;

1947 год — Король Георг VI подписывает законодательный акт о предоставлении независимости Британской Индии, который становится переломным этапом в процессе деколонизации Британской империи;

1954 год — в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США) проходит первый в мире джазовый фестиваль;

1968 год — в США официально основывают компанию “Intel”;

1972 год — президент Египта Анвар Садат обвиняет Советский Союз в невыполнении договоренностей по поставкам вооружения и распоряжается о выводе из страны 20 тысяч советских военных советников;

1995 год — в Киеве, у стен Софийского собора, хоронят Патриарха Владимира (Романюка);

2023 год — американский космический аппарат “Вояджер-2” опережает “Пионер-10” по удаленности от Солнца, став второй самой отдаленной рукотворной структурой в глубинах космоса — после “Вояджера-1”.

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