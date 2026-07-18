18 липня — яке сьогодні свято та головні події

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання.

Фото: vectorstock.com

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У суботу, 18 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання. Дату обрали невипадково — це день народження канадського композитора й дослідника звукового середовища Реймонда Мюррея Шафера, який вважається засновником сучасної акустичної екології. Саме він закликав людей не лише чути звуки, а й усвідомлено дослухатися до світу навколо.

Також 18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели. Мандела став символом боротьби проти політики апартеїду в Південній Африці. За свої переконання він провів 27 років у в’язниці, але після звільнення не закликав до помсти. Натомість він обрав шлях діалогу, примирення та єдності країни. 1994 року Мандела став першим демократично обраним президентом Південно-Африканської Республіки та доклав значних зусиль для побудови суспільства без расової дискримінації.

А ще 18 липня День ідеальної сім’ї. Ідея цього дня полягає в тому, щоб цінувати час, проведений із рідними, зміцнювати сімейні зв’язки та створювати спільні спогади. У багатьох родинах його святкують просто: влаштовують сімейні вечері, спільні прогулянки, пікніки, настільні ігри або перегляд улюблених фільмів.

Яке сьогодні церковне свято

18 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта, що в Амастриді. За церковним переданням, він народився в благочестивій християнській родині й ще змалку відзначався глибокою вірою та святістю життя. Йому приписують дар чудотворення, а одним із найвідоміших чудес вважається воскресіння померлої дитини за його молитвою. У зрілому віці Якинт відкрито виступив проти язичництва: побачивши, як люди поклоняються дереву як божеству, він зрубав його. За це святого жорстоко катували — вибили зуби, волочили по землі та кинули до в’язниці, де він і відійшов до Господа, прийнявши мученицьку смерть за віру в Христа.

Календар важливих подій за 18 липня

390 рік до н. е. — відбувається Битва при Алії, у якій римське військо зазнає нищівної поразки від галльських племен під проводом кельтського вождя Бренна;

64 рік — у Римі спалахує грандіозна пожежа, що триває сім днів і охоплює більшу частину міста: знищено 10 із 14 міських кварталів, включно з імператорським палацом;

1672 рік — у розпал Руїни, періоду міжусобної боротьби на українських землях, під Четвертинівкою відбувається битва між військами гетьмана Петра Дорошенка та його суперника Михайла Ханенка;

1870 рік — під час Першого Ватиканського собору майже одноголосно затверджують Першу догматичну конституцію під назвою “Про Церкву Христову”, що офіційно проголошує догмат про папську непомильність;

1878 рік — визначний шведський дослідник Арктики Адольф Ерік Норденшельд стає першою людиною, яка успішно проходить Північним морським шляхом від Атлантичного океану до Тихого;

1898 рік — П’єр і Марія Кюрі подають до Паризької академії наук доповідь, у якій оголошують про відкриття нових радіоактивних елементів, окрім урану;

1915 рік — в акваторії Адріатичного моря австро-угорський підводний човен знищує італійський крейсер “Джузеппе Гарібальді”;

1946 рік — у повоєнній еміграції відновлює свою діяльність Спілка української молоді — організація, покликана зберігати національну ідентичність українців за кордоном;

1947 рік — Король Георг VI підписує законодавчий акт про надання незалежності Британській Індії, що стає переломним етапом у процесі деколонізації Британської імперії;

1954 рік — у Ньюпорті (штат Род-Айленд, США) відбувається перший у світі джазовий фестиваль;

1968 рік — у США офіційно засновують компанію “Intel”;

1972 рік — президент Єгипту Анвар Садат звинувачує Радянський Союз у невиконанні домовленостей щодо поставок озброєння та розпоряджається про виведення з країни 20 тисяч радянських військових радників;

1995 рік — у Києві, біля стін Софійського собору, ховають Патріарха Володимира (Романюка);

2023 рік — американський космічний апарат “Вояджер-2” випереджає “Піонер-10” за віддаленістю від Сонця, ставши другою найвіддаленішою рукотворною структурою у глибинах космосу — після “Вояджера-1”.

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