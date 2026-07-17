Незнятий після завершення виконавчого провадження арешт нерухомості за відсутності підстав є порушенням права власності — суд

Карлівський районний суд Полтавської області скасував арешт нерухомості, який залишався чинним після завершення виконавчого провадження та перешкоджав спадкоємцю оформити спадщину.

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Карлівський районний суд Полтавської області розглянув цивільну справу про зняття арешту з об’єкта нерухомості, чим захистив право особи на мирне володіння майном та усунув необґрунтовані перешкоди у реалізації права власності. Про це повідомили у суді.

Суть спору полягала в тому, що спадкоємець, оформлюючи спадщину після смерті близького родича, виявив накладений арешт на нерухоме майно. Обтяження було зареєстроване у межах виконавчого провадження, яке на момент звернення до суду вже було завершене. При цьому сам арешт залишався чинним, фактично унеможливлюючи оформлення спадкових прав та повноцінне розпорядження майном.

Під час розгляду справи суд встановив, що виконавче провадження закінчено, а арешт було накладено після смерті особи, щодо якої здійснювалося примусове виконання. За таких обставин подальше існування обмеження вже не переслідувало законної мети забезпечення виконання судового рішення та створювало необґрунтовані перешкоди для реалізації спадкових і майнових прав.

У своєму рішенні суд звернув увагу, що право приватної власності є непорушним і гарантується Конституцією України, Цивільним кодексом України, а також статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Будь-яке втручання держави у здійснення права власності повинно бути законним, пропорційним та виправданим легітимною метою. Якщо такі підстави відсутні, подальше збереження арешту становить непропорційне обмеження майнових прав особи.

Обґрунтовуючи свої висновки, суд також врахував усталену практику Верховного Суду, відповідно до якої тривале існування незнятого арешту після завершення виконавчого провадження, за відсутності підстав для його подальшого застосування, є невиправданим втручанням у право особи на мирне володіння своїм майном.

Оцінивши всі обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність захисту права власності та задовольнив позов, зобов'язавши зняти арешт із нерухомого майна та припинити відповідне обтяження у державному реєстрі.

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