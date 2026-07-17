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Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховають на НВМК: рішення Кабміну

22:18, 17 липня 2026 44
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Кабмін ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків першого голови ОУН Євгена Коновальця, які зараз в Нідерландах.
Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховають на НВМК: рішення Кабміну
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Євгена Коновальця — видатного борця за незалежність України у ХХ столітті, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів.

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Згідно розпорядження № 703-р від 15 липня 2026 року, останки Євгена Коновальця перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. Одночасно уряд затвердив план заходів з організації перепоховання.

Планом передбачено, що Міністерство у справах ветеранів, Український інститут національної пам'яті, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» забезпечать організацію та проведення перепоховання.

Міністерству закордонних справ доручено взаємодіяти з компетентними органами Королівства Нідерландів для отримання дозволів на ексгумацію останків Євгена Коновальця, а також організувати їх транспортування через державний кордон України відповідно до законодавства України та Нідерландів. Крім того, українські дипломатичні установи за кордоном проведуть заходи з вшанування пам'яті Коновальця.

Після отримання необхідних дозволів МЗС забезпечить перевезення останків із Нідерландів до державного кордону України.

Також уряд передбачив проведення урочистих заходів під час репатріації останків, зокрема під час перетину державного кордону та їх транспортування територією України. До заходів планують залучити представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовців та громадськість.

У Києві організують окремі меморіальні заходи із вшанування пам'яті Євгена Коновальця.

Перепоховання відбудеться на території Національного військового меморіального кладовища із відданням військових почестей відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

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МЗС уряд Кабінет Міністрів України Україна поховання розпорядження

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