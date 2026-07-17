Магнітні бурі у липні 2026: останні дні місяця принесуть потужніший геомагнітний удар

Магнітні бурі у липні 2026 року можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей, а найсильніші геомагнітні збурення, за прогнозами, очікуються в останні дні місяця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Магнітні бурі можуть впливати на організм не лише метеозалежних людей, а й тих, хто зазвичай не скаржиться на здоров'я. Під час підвищеної геомагнітної активності можливі головний біль, коливання артеріального тиску, безсоння, підвищена дратівливість, втома та загальне погіршення самопочуття.

За попередніми прогнозами, сонячна активність у липні залишатиметься невисокою, однак наприкінці місяця очікується посилення геомагнітних збурень.

Орієнтовний календар магнітних бур на липень:

17 та 18 липня — помірна буря з імовірністю посилення;

20–22 липня — спокійна геомагнітна ситуація;

24–26 липня — помірна магнітна буря;

29 та 31 липня — сильні магнітні бурі, які можуть стати найпотужнішими за місяць.

Щоб легше перенести періоди підвищеної сонячної активності, фахівці рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну, підтримувати водний баланс, зменшити споживання кави та алкоголю, більше гуляти на свіжому повітрі та не перевантажувати організм фізичною чи розумовою роботою. Якщо під час магнітної бурі самопочуття суттєво погіршується або з'являються виражені симптоми, варто звернутися за консультацією до лікаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.