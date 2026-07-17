Магнитные бури в июле 2026: последние дни месяца принесут более мощный геомагнитный удар
Магнитные бури могут влиять на организм не только метеозависимых людей, но и тех, кто обычно не жалуется на здоровье. Во время повышенной геомагнитной активности возможны головная боль, колебания артериального давления, бессонница, повышенная раздражительность, усталость и общее ухудшение самочувствия.
По предварительным прогнозам, солнечная активность в июле останется невысокой, однако в конце месяца ожидается усиление геомагнитных возмущений.
Ориентировочный календарь магнитных бурь на июль:
17 и 18 июля — умеренная магнитная буря с вероятностью усиления;
20–22 июля — спокойная геомагнитная обстановка;
24–26 июля — умеренная магнитная буря;
29 и 31 июля — сильные магнитные бури, которые могут стать самыми мощными за месяц.
Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, специалисты рекомендуют соблюдать стабильный режим сна, поддерживать водный баланс, сократить употребление кофе и алкоголя, больше гулять на свежем воздухе и не перегружать организм физической или умственной работой. Если во время магнитной бури самочувствие существенно ухудшается или появляются выраженные симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу.
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