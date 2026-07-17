Магнитные бури в июле 2026: последние дни месяца принесут более мощный геомагнитный удар

Магнитные бури в июле 2026 могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а сильнейшие геомагнитные возмущения, по прогнозам, ожидаются в последние дни месяца.

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Магнитные бури могут влиять на организм не только метеозависимых людей, но и тех, кто обычно не жалуется на здоровье. Во время повышенной геомагнитной активности возможны головная боль, колебания артериального давления, бессонница, повышенная раздражительность, усталость и общее ухудшение самочувствия.

По предварительным прогнозам, солнечная активность в июле останется невысокой, однако в конце месяца ожидается усиление геомагнитных возмущений.

Ориентировочный календарь магнитных бурь на июль:

17 и 18 июля — умеренная магнитная буря с вероятностью усиления;

20–22 июля — спокойная геомагнитная обстановка;

24–26 июля — умеренная магнитная буря;

29 и 31 июля — сильные магнитные бури, которые могут стать самыми мощными за месяц.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, специалисты рекомендуют соблюдать стабильный режим сна, поддерживать водный баланс, сократить употребление кофе и алкоголя, больше гулять на свежем воздухе и не перегружать организм физической или умственной работой. Если во время магнитной бури самочувствие существенно ухудшается или появляются выраженные симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу.

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