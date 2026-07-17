Жара и обезвоживание: какие напитки следует пить, а от которых лучше отказаться

В летнюю жару правильный выбор напитков помогает избежать обезвоживания и поддержать нормальную работу организма, в то время как некоторые популярные напитки могут наоборот усиливать потерю жидкости и ухудшать самочувствие.

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В жаркую погоду организм теряет больше жидкости из-за повышенного потоотделения, поэтому поддержание водного баланса становится особенно важным. Недостаток жидкости может привести к обезвоживанию, которое проявляется жаждой, слабостью, головокружением, головной болью и снижением работоспособности. Именно поэтому летом стоит особенно внимательно относиться к выбору напитков.

Какие напитки лучше всего утоляют жажду

Лучшим выбором остается обычная питьевая вода. Она быстро восполняет потери жидкости, не содержит сахара и лишних калорий. Если человек активно занимается спортом или длительное время находится на жаре, полезными могут быть напитки, помогающие восполнить запасы электролитов.

Хорошо утоляют жажду также:

обычная или слабоминерализованная вода;

несладкий зеленый или травяной чай;

вода с дольками лимона, мятой или огурцом без добавления сахара;

натуральные морсы и компоты без добавленного сахара;

кисломолочные напитки, в частности кефир или айран.

Специалисты рекомендуют пить небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды, поскольку она уже может свидетельствовать о начальном дефиците жидкости.

Какие напитки могут способствовать обезвоживанию

Некоторые популярные напитки не только не компенсируют потерю жидкости, но и могут усиливать обезвоживание или создавать дополнительную нагрузку на организм.

К ним относятся:

алкогольные напитки;

сладкие газированные напитки;

энергетики;

напитки с высоким содержанием сахара;

чрезмерное употребление крепкого кофе или черного чая.

Алкоголь обладает мочегонным эффектом и способствует потере жидкости. Сладкие газированные напитки и энергетики содержат большое количество сахара, что не помогает эффективно утолить жажду. Кроме того, высокое содержание кофеина может негативно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной чувствительностью к стимуляторам.

Как избежать обезвоживания летом

В жаркую погоду взрослым рекомендуется регулярно пить воду, носить с собой бутылку питьевой воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня, а также увеличить в рационе количество овощей и фруктов с высоким содержанием воды, таких как арбуз, дыня, огурцы и помидоры.

Особое внимание водному балансу следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, кто работает или занимается физической активностью на открытом воздухе. При появлении признаков сильного обезвоживания, таких как резкая слабость, спутанность сознания или потеря сознания, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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