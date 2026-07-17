  1. Общество
  2. / В Украине

Жара и обезвоживание: какие напитки следует пить, а от которых лучше отказаться

21:50, 17 июля 2026 84
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В летнюю жару правильный выбор напитков помогает избежать обезвоживания и поддержать нормальную работу организма, в то время как некоторые популярные напитки могут наоборот усиливать потерю жидкости и ухудшать самочувствие.
Жара и обезвоживание: какие напитки следует пить, а от которых лучше отказаться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В жаркую погоду организм теряет больше жидкости из-за повышенного потоотделения, поэтому поддержание водного баланса становится особенно важным. Недостаток жидкости может привести к обезвоживанию, которое проявляется жаждой, слабостью, головокружением, головной болью и снижением работоспособности. Именно поэтому летом стоит особенно внимательно относиться к выбору напитков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие напитки лучше всего утоляют жажду

Лучшим выбором остается обычная питьевая вода. Она быстро восполняет потери жидкости, не содержит сахара и лишних калорий. Если человек активно занимается спортом или длительное время находится на жаре, полезными могут быть напитки, помогающие восполнить запасы электролитов.

Хорошо утоляют жажду также:

  • обычная или слабоминерализованная вода;
  • несладкий зеленый или травяной чай;
  • вода с дольками лимона, мятой или огурцом без добавления сахара;
  • натуральные морсы и компоты без добавленного сахара;
  • кисломолочные напитки, в частности кефир или айран.

Специалисты рекомендуют пить небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды, поскольку она уже может свидетельствовать о начальном дефиците жидкости.

Какие напитки могут способствовать обезвоживанию

Некоторые популярные напитки не только не компенсируют потерю жидкости, но и могут усиливать обезвоживание или создавать дополнительную нагрузку на организм.

К ним относятся:

  • алкогольные напитки;
  • сладкие газированные напитки;
  • энергетики;
  • напитки с высоким содержанием сахара;
  • чрезмерное употребление крепкого кофе или черного чая.

Алкоголь обладает мочегонным эффектом и способствует потере жидкости. Сладкие газированные напитки и энергетики содержат большое количество сахара, что не помогает эффективно утолить жажду. Кроме того, высокое содержание кофеина может негативно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной чувствительностью к стимуляторам.

Как избежать обезвоживания летом

В жаркую погоду взрослым рекомендуется регулярно пить воду, носить с собой бутылку питьевой воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня, а также увеличить в рационе количество овощей и фруктов с высоким содержанием воды, таких как арбуз, дыня, огурцы и помидоры.

Особое внимание водному балансу следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, кто работает или занимается физической активностью на открытом воздухе. При появлении признаков сильного обезвоживания, таких как резкая слабость, спутанность сознания или потеря сознания, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

советы для здоровья

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 5k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 4k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 4k
Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

10:30, 17 июля 2026 3k
Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы

Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы

23:30, 16 июля 2026 2k
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

08:30, 17 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

За экоцид могут ввести пожизненное заключение: детали нового законопроекта

Новый законопроект планирует ввести более жесткие наказания за экоцид, включая пожизненное заключение и ликвидацию юридических лиц.

Верховный Суд признал незаконным увольнение руководителя, фиктивно трудоустроившего работника: без конкретизации проступка увольнение является незаконным

Приказ об увольнении по пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины должен содержать четко сформулированное однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое стало основанием для прекращения трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]