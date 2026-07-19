19 июля начинается подача заявлений в учреждения высшего образования

Абитуриенты могут подавать заявления на бакалавриат через электронный кабинет до 18:00 1 августа.

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19 июля стартовал основной этап вступительной кампании в учреждения высшего образования — подача заявлений на бакалавриат. Подать заявления через электронный кабинет абитуриента на портале ЕГЭБО можно до 18:00 1 августа.

Прежде чем подать заявления, необходимо обратить внимание на важные правила:

Подать можно до 10 заявлений, из них до 5 — на бюджет.

Для каждого заявления определите приоритетность, где 1 — наивысший.

Заранее определите, какие учреждения и специальности для вас наиболее желательны, ведь изменить приоритетность после подачи заявления невозможно. Если для вас приоритетнее обучение на бюджете, эти заявления должны быть первыми в списке. Если конкретная специальность или образовательная программа являются для вас наиболее желательными, присваивайте этим заявлениям приоритет и на бюджет, и сразу на контракт. Учтите, что абитуриенты с высокими баллами смогут претендовать на государственные (академические) гранты, отмечают в МОН.

Для отдельных категорий абитуриентов действуют квота-1, квота-2 и другие специальные условия поступления в соответствии с Порядком приема. Льготы необходимо подтвердить до подачи первого заявления.

Что дальше?

До 6 августа — рекомендации к зачислению.

До 11 августа (18:00) — подтверждение выбора места обучения.

До 13 августа — зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.

Правила вступительной кампании — 2026

Вступники можуть подати до 10 заяв, з них до 5 заяв — на бюджет

Для кожної заяви треба визначити пріоритетність, де 1 — найвищий пріоритет.

Важливо не ставити «небажаний» бюджет вище бажаного контракту, адже отримана рекомендація за вищим пріоритетом блокує нижчі.

«Минулого року 86% вступників на бакалаврат були зараховані за одним із трьох перших пріоритетів. А за своїм першим пріоритетом вступили кожні троє з пʼяти першокурсників», — заявив Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України.

Рекомендуємо вступникам свідомо ставитися до подання заяв: ознайомитися з конкурсними пропозиціями закладів освіти та визначитися з пріоритетністю заздалегідь.

Важливо знати:

після подання заяви змінити її пріоритет неможливо;

якщо заяву з пріоритетом анулювати, використаний номер пріоритету не відновлюється;

якщо вступник отримав рекомендацію за певним пріоритетом, заяви з нижчими пріоритетами вже не можуть дати бюджетну рекомендацію;

якщо вступник відмовляється від рекомендації на бюджет, державний грант уже не буде запропоновано.

Конкурсний бал — це не середнє арифметичне результатів НМТ

Конкурсний бал — це розрахунок за формулою, де кожен предмет має свою «вагу» залежно від спеціальності, на яку подається вступник. Саме тому результати кожного з предметів НМТ множаться на спеціальні коефіцієнти, а вже після цього розраховується підсумковий бал.

Кожна спеціальність визначає, які знання є ключовими. Наприклад, для гуманітарних спеціальностей — українська мова та історія, для технічних — математика, для медичних — біологія та хімія.

Це означає, що два вступники можуть мати різні конкурсні бали залежно від обраної спеціальності, навіть із однаковими результатами НМТ.

Для кожної спеціальності застосовують предметні коефіцієнти, також можуть враховувати додаткові бали, регіональний і галузевий коефіцієнти.

Наприклад, галузевий коефіцієнт 1,02 застосовується до заяв із пріоритетностями 1 або 2 на спеціальності з переліку особливої підтримки державою. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші. В інших випадках галузевий коефіцієнт становить 1,00.

Регіональний коефіцієнт визначається за місцем фактичного розташування закладу (для переміщених закладів — за місцем поточного перебування). Для закладів вищої освіти Миколаївської, Запорізької, Одеської, Сумської та Харківської областей коефіцієнт становитиме 1,07. Для закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей — 1,04.

А для більшості творчих спеціальностей — 70% результату дасть творчий конкурс.

Попередньо розрахувати бал можна за калькулятором на сайті vstup.edbo.gov.ua. Остаточний бал за кожною заявою визначає ЄДЕБО з урахуванням усіх складників і коефіцієнтів.

Вступники, які мають право на квоту-1 і квоту-2, конкурують за бюджетні місця лише у межах своїх квот

Квота-1: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також інші категорії вступників за квотою-1 вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі на бюджет у межах своєї квоти.

Квота-2: вступники, місце яких зареєстровано або задекларовано на тимчасово окупованих територіях і зонах активних бойових дій*, беруть участь у конкурсі на бюджетні місця у межах окремої квоти-2.

*Якщо станом на дату подання заяви територіальна громада не має статусу території окупованої чи активних бойових дій, квота-2 не застосовується.

Спеціальні умови вступу для інших категорій вступників

Для інших категорій вступників (зокрема учасників бойових дій, дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб тощо) передбачені інші механізми державної підтримки відповідно до Порядку прийому.

Серед спеціальних умов для внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій — право на соціальну стипендію (у разі зарахування на бюджет) і право на переведення на вакантні місця на бюджет після зарахування на контракт. Переведення на вакантні бюджетні місця можливе лише за наявності таких місць після завершення основного етапу зарахування.

Право на пільги потрібно підтвердити до подання першої заяви

Щоб підтвердити право на пільгу, потрібно звернутися до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою для вступників, які перебувають на ТОТ чи за кордоном). Приймальна комісія перевірить документи, що посвідчують особу та підтверджують право на пільги, і внесе інформацію до ЄДЕБО.

Після подання першої заяви пільга автоматично підтягнеться і пошириться на решту заяв.

Підтвердити пільги для участі в конкурсі за співбесідою або квотою-1 / квотою-2 важливо до подання першої заяви, але як виняток може бути зроблено до завершення основної сесії реєстрації заяв, тобто до 1 серпня, 18:00.

Якщо йдеться про пільгу для переведення на місця державного (регіонального) замовлення після зарахування на контракт — це можна зробити до 1 жовтня.

Замість НМТ вступають за результатами співбесід лише такі категорії вступників:

ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

вступники, які досі перебувають на ТОТ чи території активних бойових дій або виїхали після 1 жовтня 2025 року (вступники з цієї когорти можуть вступати за результатами НМТ або співбесіди з предметів НМТ в обраному закладі вищої освіти).

Термін реєстрації на вступ на бюджет для цієї категорії вступників завершився 10 липня. Водночас для вступу лише на контракт можна зареєструватися в електронному кабінеті до 25 липня (18:00).

Які наступні кроки?

Не пізніше ніж 6 серпня будуть оприлюднені списки осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом). Вступники отримають у своїх електронних кабінетах статус «Рекомендовано» (бюджет) або (контракт).

До 11 серпня (о 18:00) вступники мають підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті.

До 13 серпня відбувається зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом).

Вступна кампанія триває до 15 жовтня. Заклади освіти можуть проводити додаткові набори на контракт на вакантні місця. Вони самостійно визначають строки їхнього проведення.

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