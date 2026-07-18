Бывшие адвокаты подали в суд на рэпершу Ники Минаж из-за долгов

Юридическая фирма утверждает, что певица не оплатила оказанные ей юридические услуги по делу о нарушении авторских прав.

Фото: variety.com

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Американская рэперша Ники Минаж стала ответчицей по новому судебному иску. Ее бывшие адвокаты обвиняют артистку в неуплате счетов за юридические услуги на сумму более 300 тысяч долларов, пишет TMZ.

Юридическая фирма подала в суд иск, в котором утверждает, что Ники Минаж не рассчиталась за оказанные ей юридические услуги.

В иске отмечается, что компания согласилась представлять интересы певицы в 2024 году по делу о нарушении авторских прав. По утверждению юристов, в настоящее время она задолжала им 229 541 доллар.

Как сообщается, Ники Минаж не предоставила ответа на иск, из-за чего дело перешло к процедуре заочного рассмотрения. Судебное заседание назначено на сентябрь, в ходе которого суд решит, выносить ли заочное решение. Если это произойдет, юридической фирме может не понадобиться доказывать свои требования в полноценном судебном процессе.

Это не первое судебное дело, с которым Ники Минаж столкнулась в последнее время. Ранее в этом году на нее также подала в суд одна из продакшн-команд, утверждая, что артистка не оплатила шестизначную сумму за выполненные работы.

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