Какая будет пенсия при 16 годах страхового стажа и когда ее назначат

Наличие 16 лет страхового стажа не дает права на выход на пенсию в 60 или 63 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, имеющие 16 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию по возрасту только после достижения 65 лет. Такой страховой стаж не дает права на назначение пенсии в 60 или 63 года, поскольку не соответствует минимальным требованиям, установленным законодательством для выхода на пенсию в этом возрасте.

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года требуется от 23 до 33 лет страхового стажа.

Вместе с тем 16 лет страхового стажа не означают, что все пенсионеры будут получать одинаковый размер пенсии. Пенсия рассчитывается индивидуально по формуле, которая учитывает продолжительность страхового стажа, индивидуальный коэффициент заработной платы и среднюю заработную плату в Украине, применяемую для исчисления пенсии.

При 16 годах страхового стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,16. Однако окончательный размер пенсии зависит от того, какую официальную заработную плату человек получал в течение трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.