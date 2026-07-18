Яка буде пенсія при 16 роках страхового стажу та коли її призначать

Наявність 16 років страхового стажу не дає права на вихід на пенсію у 60 чи 63 роки.

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Українці, які мають 16 років страхового стажу, можуть вийти на пенсію за віком лише після досягнення 65 років. Такий страховий стаж не дає права на призначення пенсії у 60 або 63 роки, оскільки не відповідає мінімальним вимогам, встановленим законодавством для виходу на пенсію у цьому віці.

У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 23 до 33 років страхового стажу.

Водночас 16 років страхового стажу не означають, що всі пенсіонери отримуватимуть однакову суму пенсії. Пенсія розраховується індивідуально за формулою, яка враховує тривалість страхового стажу, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та середню заробітну плату в Україні, що застосовується для обчислення пенсії.

За 16 років страхового стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,16. Однак остаточний розмір пенсії залежить від того, яку офіційну заробітну плату людина отримувала протягом трудової діяльності.

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