  1. В Україні

Безстрокові ліцензії: що потрібно знати підприємцям про обов'язкові платежі

20:57, 18 липня 2026 161
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Безстрокова ліцензія не звільняє суб'єктів господарювання від виконання встановлених законодавством обов'язків.
Безстрокові ліцензії: що потрібно знати підприємцям про обов'язкові платежі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ліцензування окремих видів господарської діяльності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Для суб’єктів господарювання встановлено порядок не лише отримання ліцензій, а й виконання обов’язків, пов’язаних з їх використанням. Недотримання таких вимог може мати наслідки для провадження діяльності. У податковій службі нагадали, які правила діють для ліцензіатів в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у податковій службі в Одеській області, з 1 січня 2025 року ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності видаються без обмеження строку дії.

Водночас статтею 54 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний до початку кожного наступного річного або квартального періоду забезпечити сплату чергової річної плати або щоквартальної частини річної плати за надану ліцензію.

Крім того, після здійснення платежу ліцензіат повинен повідомити відповідний орган ліцензування про його внесення у паперовій або електронній формі відповідно до порядку, визначеного статтею 42 Податкового кодексу України. У такому повідомленні необхідно зазначити код класифікації доходів бюджету, суму сплаченого платежу, а також номер і дату платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.

Контроль за своєчасністю сплати річної плати або щоквартальної частини річної плати за ліцензію здійснює орган ліцензування.

Тому, ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності отримані з 01.01.2025 року є безстрокові, однак суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити своєчасну чергову річну плату або щоквартальну частину річної плати за надану ліцензію та подати відповідні заяви, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2025 року № 374 «Деякі питання ведення єдиних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ліцензія податкова Україна підприємець ДПС

Популярні новини

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 7k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 4k
Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

21:22, 17 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 8k
Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

19:00, 17 липня 2026 4k
Доплата до пенсії після 70 років: ПФУ пояснив, хто не отримає 300 грн

Доплата до пенсії після 70 років: ПФУ пояснив, хто не отримає 300 грн

23:30, 17 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]