Безстрокові ліцензії: що потрібно знати підприємцям про обов'язкові платежі

Безстрокова ліцензія не звільняє суб'єктів господарювання від виконання встановлених законодавством обов'язків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ліцензування окремих видів господарської діяльності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Для суб’єктів господарювання встановлено порядок не лише отримання ліцензій, а й виконання обов’язків, пов’язаних з їх використанням. Недотримання таких вимог може мати наслідки для провадження діяльності. У податковій службі нагадали, які правила діють для ліцензіатів в Україні.

Як повідомили у податковій службі в Одеській області, з 1 січня 2025 року ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності видаються без обмеження строку дії.

Водночас статтею 54 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний до початку кожного наступного річного або квартального періоду забезпечити сплату чергової річної плати або щоквартальної частини річної плати за надану ліцензію.

Крім того, після здійснення платежу ліцензіат повинен повідомити відповідний орган ліцензування про його внесення у паперовій або електронній формі відповідно до порядку, визначеного статтею 42 Податкового кодексу України. У такому повідомленні необхідно зазначити код класифікації доходів бюджету, суму сплаченого платежу, а також номер і дату платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.

Контроль за своєчасністю сплати річної плати або щоквартальної частини річної плати за ліцензію здійснює орган ліцензування.

Тому, ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності отримані з 01.01.2025 року є безстрокові, однак суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити своєчасну чергову річну плату або щоквартальну частину річної плати за надану ліцензію та подати відповідні заяви, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2025 року № 374 «Деякі питання ведення єдиних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.