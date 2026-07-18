  1. В Україні

Вступ-2026: які пільги та квоти можуть отримати абітурієнти

18:51, 18 липня 2026 23
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні стартує вступна кампанія-2026, під час якої абітурієнти зможуть подавати заяви до закладів вищої освіти, а окремі категорії вступників — скористатися пільгами, квотами та спеціальними умовами.
Вступ-2026: які пільги та квоти можуть отримати абітурієнти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 19 липня в Україні стартує прийом заяв до закладів вищої освіти. Абітурієнти, які успішно склали національний мультипредметний тест (НМТ), зможуть подати документи через електронні кабінети, а окремі категорії вступників — скористатися спеціальними умовами вступу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто має право на пільги та квоти, які документи необхідно підготувати і в які строки потрібно підтвердити свій статус.

Хто може скористатися пільгами

На окремі пільги під час вступної кампанії можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також діти учасників бойових дій, загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Після зарахування на контрактну форму навчання такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення.

Для підтвердження права на пільгу необхідно надати документи, що засвідчують статус захисника України та родинний зв’язок із ним, а також довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Відомості про відповідну категорію мають бути внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) не пізніше 1 жовтня. У МОН рекомендують зробити це завчасно.

Хто має право вступати за квотами

Квота-1 передбачає окрему частину бюджетних місць для визначених категорій вступників. Скористатися нею можуть:

  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи з інвалідністю I або II групи.

Подати документи за квотою-1 можна лише в тому році, коли складено НМТ. Якщо вступник використовує результати тестування попередніх років, право на цю квоту він втрачає. Водночас після вступу на контракт його можуть перевести на вакантне бюджетне місце.

Квота-2 діє для абітурієнтів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій. Для них проводять окремий конкурс на зарезервовані бюджетні місця.

У 2026 році скасували норму, яка пов’язувала право на цю квоту з датою виїзду з тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.

Вступники, які досі перебувають на таких територіях або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть вступати як за результатами НМТ, так і за співбесідою в обраному закладі освіти.

Ті ж, хто залишив ці території раніше, братимуть участь у конкурсному відборі за квотою-2 на підставі результатів НМТ.

У МОН наголошують, що сама лише довідка ВПО не дає права на квоту. Статус населеного пункту перевіряють за офіційним переліком територій, де тривають бойові дії або які перебувають в окупації.

Крім того, усі вступники повинні успішно скласти НМТ, тобто подолати встановлений мінімальний поріг із кожного предмета.

Як скористатися правом на квоту

Для участі у вступі за спеціальними умовами необхідно:

  • зареєструвати електронний кабінет вступника;
  • до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії із документами, що підтверджують право на квоту;
  • перевірити, чи внесено відповідну категорію до ЄДЕБО;
  • у період із 19 липня до 18:00 1 серпня подати заяви із позначкою про застосування спеціальних умов вступу.

Що таке регіональний та галузевий коефіцієнти

Під час вступної кампанії до конкурсного бала можуть застосовувати спеціальні коефіцієнти, які підвищують шанси вступника на зарахування. Водночас вони не впливають на результати НМТ, а лише збільшують підсумковий конкурсний бал конкретної заяви.

Регіональний коефіцієнт у 2026 році становить 1,04 для вступників, які подають документи до закладів вищої освіти, розташованих у:

  • Миколаївській області;
  • Запорізькій області;
  • Одеській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області.

Саме цей коефіцієнт може дати додаткову перевагу під час конкурсного відбору до університетів зазначених регіонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Міносвіти пільги освіта

Популярні новини

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 7k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 3k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 8k
Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

19:00, 17 липня 2026 3k
Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 8k
Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

21:22, 17 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]