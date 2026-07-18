Спір про втрату військового майна військовослужбовцем: ВС визначив юрисдикцію

ВС роз'яснив, який суд розглядає позови до військовослужбовців через втрату військового майна

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Спір про відшкодування шкоди, завданої державі військовослужбовцем у зв’язку з втратою військового майна під час проходження військової служби, є спором з приводу проходження публічної служби. Такий спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, у тому числі якщо позов про стягнення шкоди подано після звільнення особи з військової служби. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

3 червня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Військової частини у справі за позовом Військової частини до особи про відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок втрати відповідачем військового майна.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що відповідач, перебуваючи на посаді, що відноситься до публічної служби, як матеріально відповідальна особа, завдав шкоди державі в особі військової частини шляхом втрати майна в період здійснення ним повноважень, пов’язаних з виконанням завдань і функцій військовослужбовця.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, закрив провадження у справі, оскільки спір між сторонами виник з приводу відшкодування збитків, завданих відповідачем державі під час проходження військової служби, та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій зазначив, що спір між сторонами виник з приводу проходження відповідачем військової служби, під час якої у результаті неналежного виконання своїх службових обов’язків він втратив військове майно, чим завдав державі збитків.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру.

Законодавство визначає військову службу як публічну службу.

Відповідач, перебуваючи на посаді, що відноситься до публічної служби, як матеріально відповідальна особа, завдав шкоди державі в період здійснення ним повноважень, безпосередньо пов’язаних із виконанням завдань і функцій військовослужбовця.

ВС наголосив, що правовідносини, які виникли між сторонами, є адміністративно-правовими. Судовий контроль у таких спорах має здійснюватися адміністративними судами, оскільки позов стосується відповідальності за шкоду, заподіяну під час виконання обов’язків публічної служби.

ВС підтвердив сталість своєї практики, посилаючись на висновки Великої Палати Верховного Суду (постанови у справах № 11-892апп18, № 14-481цс18 та № 636/93/14-ц), згідно з якими такі майнові спори належать до адміністративної юрисдикції. Доводи скаржника про виключно цивільно-правовий характер відповідальності відхилено як безпідставні.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 червня 2026 року у справі № 291/41/22 (провадження № 61-9385св25) можна ознайомитися за посиланням.

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