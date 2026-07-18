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Як отримати посвідчення одержувача державної соціальної допомоги

17:57, 18 липня 2026 116
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Для отримання посвідчення необхідно подати заяву на виготовлення посвідчення одержувача державної соціальної допомоги.
Як отримати посвідчення одержувача державної соціальної допомоги
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Особам, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, видаються відповідні посвідчення. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

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Порядок оформлення, виготовлення та видачі таких посвідчень затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.03.2026 № 12-1, яка набрала чинності 01.05.2026.

Для отримання посвідчення необхідно подати заяву на виготовлення посвідчення одержувача державної соціальної допомоги.

Подати заяву можна:

- особисто до територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від зареєстрованого / задекларованого місця проживання (перебування) заявника (перелік сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України у розділі “Контакти”);

- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (після реалізації технічної можливості).

У разі якщо особа одержувача державної соціальної допомоги неповнолітня або недієздатна – заява на виготовлення посвідчення подається батьками, або іншими законними представниками особи.

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Пенсійний фонд грошова допомога

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