Пільги на комунальні послуги у 2026 році: хто може отримати знижку та який дохід потрібен

У 2026 році окремі категорії українців можуть оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг за умови відповідності встановленим критеріям доходу.

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Українці, які мають невисокі доходи та належать до визначених законом категорій, можуть скористатися державною пільгою на оплату житлово-комунальних послуг і таким чином зменшити свої щомісячні витрати.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України наголошують, що право на пільгу визначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Для її призначення дохід у розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати граничний показник, встановлений для отримання податкової соціальної пільги.

За інформацією Пенсійного фонду України, у 2026 році цей показник становить 4 660 гривень на одну особу на місяць.

Якщо сім’я відповідає встановленому критерію доходу, оформити пільгу можуть:

особи з інвалідністю, які отримали її під час проходження військової служби;

батьки, чоловіки, дружини та діти військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби;

громадяни, віднесені до І та ІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також вдови чи вдівці ліквідаторів і опікуни їхніх дітей;

реабілітовані особи, які стали пенсіонерами або набули інвалідності через політичні репресії;

вдови та вдівці учасників ліквідації інших ядерних аварій і випробувань, якщо вони повторно не одружувалися;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також їхні вдови або вдівці;

колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання часів Другої світової війни, зокрема народжені там діти;

депортовані громадяни, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Як оформити пільгу

Подати документи можна як особисто, так і дистанційно.

Офлайн:

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи територіальних громад;

поштовим відправленням до відповідного підрозділу Пенсійного фонду.

Онлайн:

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду України;

за допомогою порталу чи застосунку «Дія».

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг залишається одним із механізмів державної підтримки громадян із невисокими доходами та осіб, які мають особливий соціальний статус. Для її призначення важливо, щоб середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищував 4 660 гривень, а необхідні документи були подані у встановленому порядку.

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