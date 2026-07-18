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Льготы на коммунальные услуги в 2026 году: кто может получить скидку и какой доход требуется

17:03, 18 июля 2026 64
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В 2026 году отдельные категории украинцев могут оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг при условии соответствия установленным критериям дохода.
Льготы на коммунальные услуги в 2026 году: кто может получить скидку и какой доход требуется
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Украинцы с невысокими доходами, которые относятся к определенным законодательством категориям, могут воспользоваться государственной льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг и тем самым уменьшить свои ежемесячные расходы.

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В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины напоминают, что право на льготу определяется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Для ее назначения доход в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать предельный показатель, установленный для получения налоговой социальной льготы.

По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен на одного человека в месяц.

Если семья соответствует установленному критерию дохода, оформить льготу могут:

  • лица с инвалидностью, полученной во время прохождения военной службы;
  • родители, супруги и дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;
  • граждане, отнесенные к I и II категориям пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовы или вдовцы ликвидаторов и опекуны их детей;
  • реабилитированные лица, ставшие пенсионерами или получившие инвалидность вследствие политических репрессий;
  • вдовы и вдовцы участников ликвидации последствий других ядерных аварий и испытаний, если они повторно не вступили в брак;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также их вдовы или вдовцы;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, включая детей, родившихся в этих местах;
  • депортированные граждане, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Как оформить льготу

Подать документы можно как лично, так и дистанционно.

Офлайн:

  • в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или территориальных общин;
  • почтовым отправлением в соответствующее подразделение Пенсионного фонда.

Онлайн:

  • через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью портала или приложения «Дія».

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг остается одним из механизмов государственной поддержки граждан с невысокими доходами и лиц, имеющих особый социальный статус. Для ее назначения важно, чтобы среднемесячный доход на одного члена семьи не превышал 4 660 гривен, а необходимые документы были поданы в установленном порядке.

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Украина льготы коммунальные услуги

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