Льготы на коммунальные услуги в 2026 году: кто может получить скидку и какой доход требуется
Украинцы с невысокими доходами, которые относятся к определенным законодательством категориям, могут воспользоваться государственной льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг и тем самым уменьшить свои ежемесячные расходы.
В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины напоминают, что право на льготу определяется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Для ее назначения доход в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать предельный показатель, установленный для получения налоговой социальной льготы.
По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен на одного человека в месяц.
Если семья соответствует установленному критерию дохода, оформить льготу могут:
- лица с инвалидностью, полученной во время прохождения военной службы;
- родители, супруги и дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;
- граждане, отнесенные к I и II категориям пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовы или вдовцы ликвидаторов и опекуны их детей;
- реабилитированные лица, ставшие пенсионерами или получившие инвалидность вследствие политических репрессий;
- вдовы и вдовцы участников ликвидации последствий других ядерных аварий и испытаний, если они повторно не вступили в брак;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также их вдовы или вдовцы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, включая детей, родившихся в этих местах;
- депортированные граждане, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Как оформить льготу
Подать документы можно как лично, так и дистанционно.
Офлайн:
- в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или территориальных общин;
- почтовым отправлением в соответствующее подразделение Пенсионного фонда.
Онлайн:
- через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
- с помощью портала или приложения «Дія».
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг остается одним из механизмов государственной поддержки граждан с невысокими доходами и лиц, имеющих особый социальный статус. Для ее назначения важно, чтобы среднемесячный доход на одного члена семьи не превышал 4 660 гривен, а необходимые документы были поданы в установленном порядке.
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