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Дочь Майкла Джексона требует через суд почти 3 млн долларов от управляющего наследством певца

15:15, 18 июля 2026 124
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Пэрис Джексон обвинила многолетнего управляющего наследством Майкла Джексона в финансовых злоупотреблениях и нецелевом использовании средств.
Дочь Майкла Джексона требует через суд почти 3 млн долларов от управляющего наследством певца
Фото: parade.com
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Дочь «короля поп-музыки» Майкла Джексона Пэрис Джексон обратилась в суд из-за многолетних, по ее словам, финансовых злоупотреблений при управлении наследством ее отца. Согласно новому судебному ходатайству, она требует вернуть почти 3 миллиона долларов семье, выдвигая претензии к многолетнему исполнителю завещания Джону Бранке, который контролирует наследство певца, пишет Parade.

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Часть спора касается личных судебных расходов Пэрис Джексон. Она утверждает, что Бранка «чрезмерно затянул судебный процесс» во время предыдущего конфликта между ними, из-за чего ей пришлось потратить 1,1 миллиона долларов на оплату услуг адвокатов. Теперь она требует компенсировать эти средства.

Однако наибольшая сумма иска связана с другими расходами. Пэрис Джексон заявляет, что Джон Бранка использовал 2,85 миллиона долларов из средств наследства на несанкционированные подарки. По ее мнению, эти деньги должны были быть переданы членам семьи. 

Источник, близкий к юридической команде Пэрис Джексон, сообщил, что конфликт назревал уже длительное время.

«Все, чего когда-либо хотела Пэрис, — это справедливое отношение к своей семье, но руководство наследством пыталось препятствовать ей на каждом шагу», — заявил источник Parade. Он также охарактеризовал управление наследством как «расточительное расходование средств» и «финансовую бесхозяйственность», призвав к реальной ответственности. 

В ответ представители наследства Майкла Джексона отвергли обвинения, хотя воздержались от подробных комментариев. Их адвокаты сослались на адвокатскую тайну, заявив, что обязаны защищать информацию о своей юридической стратегии, а не вести публичные споры через средства массовой информации.

Несмотря на то, что после смерти Майкла Джексона прошло уже много лет, споры вокруг его наследства и многомиллионного состояния продолжают оставаться предметом судебных конфликтов между членами семьи и лицами, управляющими имуществом певца.

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