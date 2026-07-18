Кто имеет право на украинское гражданство, даже если родился за границей

Украинское гражданство могут получить потомки тех, кто родился или жил в Украине до 1991 года.

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Граждане ряда иностранных государств, имеющие украинское происхождение или родственников, связанных с территорией Украины, могут приобрести украинское гражданство по территориальному происхождению в упрощенном порядке.

Для этого необходимо подтвердить соответствующую связь с Украиной, подать установленный пакет документов, сдать три обязательных экзамена и уплатить консульский сбор.

Кто может приобрести украинское гражданство по территориальному происхождению

Упрощенная процедура доступна для граждан стран Европейского Союза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Молдовы.

Воспользоваться ею могут лица, которые сами либо чьи близкие родственники — родители, дедушки или бабушки, прадедушки или прабабушки, братья, сестры, сыновья, дочери, внуки или внучки — родились либо проживали до 24 августа 1991 года на территориях, которые сейчас являются или в различные исторические периоды были украинскими.

Под территориальным происхождением понимаются:

территория современной Украины;

территории, которые в различные исторические периоды входили в состав Украинской Народной Республики;

Западноукраинской Народной Республики;

Украинского Государства;

Украинской Социалистической Советской Республики;

Закарпатской Украины;

Украинской Советской Социалистической Республики (УССР);

Крымской Народной Республики;

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

Какие документы необходимо подать

В Департаменте консульской службы МИД напоминают: для приобретения украинского гражданства по территориальному происхождению заявитель должен подать:

заявление;

две фотографии;

свидетельство о рождении на указанных территориях (или судебное решение, подтверждающее этот факт), либо документ, подтверждающий родственную связь с лицом, родившимся на этих территориях;

декларацию о признании себя гражданином Украины установленного образца;

документ об отсутствии судимости.

Какие экзамены необходимо сдать

Одним из обязательных условий упрощенного приобретения гражданства является успешная сдача экзаменов на знание:

Конституции Украины;

истории Украины;

украинского языка.

Консульский сбор и дополнительные требования

После выполнения установленных требований заявителю необходимо уплатить консульский сбор.

Консул имеет право требовать и другие документы, если это предусмотрено законодательством Украины.

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