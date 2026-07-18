Кто имеет право на украинское гражданство, даже если родился за границей
Граждане ряда иностранных государств, имеющие украинское происхождение или родственников, связанных с территорией Украины, могут приобрести украинское гражданство по территориальному происхождению в упрощенном порядке.
Для этого необходимо подтвердить соответствующую связь с Украиной, подать установленный пакет документов, сдать три обязательных экзамена и уплатить консульский сбор.
Кто может приобрести украинское гражданство по территориальному происхождению
Упрощенная процедура доступна для граждан стран Европейского Союза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Молдовы.
Воспользоваться ею могут лица, которые сами либо чьи близкие родственники — родители, дедушки или бабушки, прадедушки или прабабушки, братья, сестры, сыновья, дочери, внуки или внучки — родились либо проживали до 24 августа 1991 года на территориях, которые сейчас являются или в различные исторические периоды были украинскими.
Под территориальным происхождением понимаются:
- территория современной Украины;
- территории, которые в различные исторические периоды входили в состав Украинской Народной Республики;
- Западноукраинской Народной Республики;
- Украинского Государства;
- Украинской Социалистической Советской Республики;
- Закарпатской Украины;
- Украинской Советской Социалистической Республики (УССР);
- Крымской Народной Республики;
- Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.
Какие документы необходимо подать
В Департаменте консульской службы МИД напоминают: для приобретения украинского гражданства по территориальному происхождению заявитель должен подать:
- заявление;
- две фотографии;
- свидетельство о рождении на указанных территориях (или судебное решение, подтверждающее этот факт), либо документ, подтверждающий родственную связь с лицом, родившимся на этих территориях;
- декларацию о признании себя гражданином Украины установленного образца;
- документ об отсутствии судимости.
Какие экзамены необходимо сдать
Одним из обязательных условий упрощенного приобретения гражданства является успешная сдача экзаменов на знание:
- Конституции Украины;
- истории Украины;
- украинского языка.
Консульский сбор и дополнительные требования
После выполнения установленных требований заявителю необходимо уплатить консульский сбор.
Консул имеет право требовать и другие документы, если это предусмотрено законодательством Украины.
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