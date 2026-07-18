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Как зарегистрировать квартиру в Госреестре: когда услуга бесплатна, а когда стоит 16 тысяч грн

12:25, 18 июля 2026 66
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Сколько стоит внесение квартиры в Государственный реестр в 2026 году: актуальные тарифы.
Как зарегистрировать квартиру в Госреестре: когда услуга бесплатна, а когда стоит 16 тысяч грн
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Владельцы квартир, которые хотят внести сведения о своем жилье в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, могут сделать это как бесплатно, так и за плату, размер которой зависит от срока проведения государственной регистрации.

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В некоторых случаях право собственности, возникшее до 2013 года, регистрируется без взимания административного сбора, тогда как за срочное оформление в течение двух часов придется заплатить более 16 тысяч грн.

Также заявителям необходимо подготовить определенный пакет документов и обратиться к уполномоченному субъекту государственной регистрации.

Сколько стоит внесение квартиры в Государственный реестр

Внесение квартиры в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество стоит от 330 грн до 16 640 грн в зависимости от срока проведения государственной регистрации. В то же время для отдельных объектов процедура может быть бесплатной.

Административный сбор за государственную регистрацию права собственности зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В настоящее время установлены следующие размеры административного сбора:

  • бесплатно — для объектов недвижимости, право собственности на которые возникло до 2013 года (перерегистрация);
  • 330 грн — государственная регистрация в общем порядке (в течение 5 рабочих дней);
  • 3 330 грн — срочная регистрация в течение 2 рабочих дней;
  • 6 660 грн — срочная регистрация в течение 1 рабочего дня;
  • 16 640 грн — срочная регистрация в течение 2 часов.

В то же время при обращении к нотариусу, кроме административного сбора, дополнительно оплачиваются его услуги.

Куда обращаться для регистрации квартиры

Подать документы для внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество можно:

  • в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • к субъекту государственной регистрации;
  • к нотариусу.

Какие документы нужны для внесения квартиры в реестр

Для проведения государственной регистрации необходимо подготовить и подать:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о приватизации, свидетельство о праве на наследство или иной документ, подтверждающий право собственности);
  • технический паспорт — в случаях, если его требует государственный регистратор;
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора, если услуга является платной.

После подачи документов государственный регистратор или иной уполномоченный субъект проводит государственную регистрацию права собственности в сроки, которые зависят от выбранной заявителем процедуры.

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