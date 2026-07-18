Как зарегистрировать квартиру в Госреестре: когда услуга бесплатна, а когда стоит 16 тысяч грн
Владельцы квартир, которые хотят внести сведения о своем жилье в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, могут сделать это как бесплатно, так и за плату, размер которой зависит от срока проведения государственной регистрации.
В некоторых случаях право собственности, возникшее до 2013 года, регистрируется без взимания административного сбора, тогда как за срочное оформление в течение двух часов придется заплатить более 16 тысяч грн.
Также заявителям необходимо подготовить определенный пакет документов и обратиться к уполномоченному субъекту государственной регистрации.
Сколько стоит внесение квартиры в Государственный реестр
Внесение квартиры в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество стоит от 330 грн до 16 640 грн в зависимости от срока проведения государственной регистрации. В то же время для отдельных объектов процедура может быть бесплатной.
Административный сбор за государственную регистрацию права собственности зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
В настоящее время установлены следующие размеры административного сбора:
- бесплатно — для объектов недвижимости, право собственности на которые возникло до 2013 года (перерегистрация);
- 330 грн — государственная регистрация в общем порядке (в течение 5 рабочих дней);
- 3 330 грн — срочная регистрация в течение 2 рабочих дней;
- 6 660 грн — срочная регистрация в течение 1 рабочего дня;
- 16 640 грн — срочная регистрация в течение 2 часов.
В то же время при обращении к нотариусу, кроме административного сбора, дополнительно оплачиваются его услуги.
Куда обращаться для регистрации квартиры
Подать документы для внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество можно:
- в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- к субъекту государственной регистрации;
- к нотариусу.
Какие документы нужны для внесения квартиры в реестр
Для проведения государственной регистрации необходимо подготовить и подать:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о приватизации, свидетельство о праве на наследство или иной документ, подтверждающий право собственности);
- технический паспорт — в случаях, если его требует государственный регистратор;
- документ, подтверждающий уплату административного сбора, если услуга является платной.
После подачи документов государственный регистратор или иной уполномоченный субъект проводит государственную регистрацию права собственности в сроки, которые зависят от выбранной заявителем процедуры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.