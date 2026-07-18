Как зарегистрировать квартиру в Госреестре: когда услуга бесплатна, а когда стоит 16 тысяч грн

Сколько стоит внесение квартиры в Государственный реестр в 2026 году: актуальные тарифы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы квартир, которые хотят внести сведения о своем жилье в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, могут сделать это как бесплатно, так и за плату, размер которой зависит от срока проведения государственной регистрации.

В некоторых случаях право собственности, возникшее до 2013 года, регистрируется без взимания административного сбора, тогда как за срочное оформление в течение двух часов придется заплатить более 16 тысяч грн.

Также заявителям необходимо подготовить определенный пакет документов и обратиться к уполномоченному субъекту государственной регистрации.

Сколько стоит внесение квартиры в Государственный реестр

Внесение квартиры в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество стоит от 330 грн до 16 640 грн в зависимости от срока проведения государственной регистрации. В то же время для отдельных объектов процедура может быть бесплатной.

Административный сбор за государственную регистрацию права собственности зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В настоящее время установлены следующие размеры административного сбора:

бесплатно — для объектов недвижимости, право собственности на которые возникло до 2013 года (перерегистрация);

330 грн — государственная регистрация в общем порядке (в течение 5 рабочих дней);

3 330 грн — срочная регистрация в течение 2 рабочих дней;

6 660 грн — срочная регистрация в течение 1 рабочего дня;

16 640 грн — срочная регистрация в течение 2 часов.

В то же время при обращении к нотариусу, кроме административного сбора, дополнительно оплачиваются его услуги.

Куда обращаться для регистрации квартиры

Подать документы для внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество можно:

в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

к субъекту государственной регистрации;

к нотариусу.

Какие документы нужны для внесения квартиры в реестр

Для проведения государственной регистрации необходимо подготовить и подать:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о приватизации, свидетельство о праве на наследство или иной документ, подтверждающий право собственности);

технический паспорт — в случаях, если его требует государственный регистратор;

документ, подтверждающий уплату административного сбора, если услуга является платной.

После подачи документов государственный регистратор или иной уполномоченный субъект проводит государственную регистрацию права собственности в сроки, которые зависят от выбранной заявителем процедуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.