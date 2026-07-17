В Хмельницкой области мужчина подделал договор и получил почти 200 тысяч грн компенсации за «муниципальную няню»

По данным следствия, в документах он указывал, что с января 2023 года по сентябрь 2025 года ежемесячно предоставлялись услуги по уходу за ребенком объемом 165 часов в месяц.

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В Хмельницкой области суд признал виновным жителя Каменец-Подольского района, который незаконно завладел почти 200 тысячами грн бюджетных средств, предназначенных для компенсации расходов на уход за ребенком.

Как сообщили в суде, мужчина подделал договор об осуществлении ухода за ребенком в возрасте до трех лет, а также внес ложные сведения в акты выполненных работ о «предоставленных» услугах.

По данным следствия, в документах он указывал, что с января 2023 года по сентябрь 2025 года ежемесячно предоставлялись услуги по уходу за ребенком объемом 165 часов в месяц. В дальнейшем эти документы подавались в органы социальной защиты населения для получения государственной компенсации.

В результате мужчина получил денежные средства на общую сумму 196 137,90 грн.

Во время досудебного расследования обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб и безоговорочно признал свою вину. В связи с этим прокурор заключил с ним соглашение о признании виновности.

Приговором суда от 13 июля 2026 года соглашение было утверждено. Мужчине назначили согласованное сторонами соглашения наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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