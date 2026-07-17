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Штраф до 1500 евро за сувенир: нельзя вывозить с курортов Франции

20:46, 17 июля 2026 63
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Рамки являются естественной средой для мелких морских организмов, а песок и галька помогают поддерживать структуру пляжей и сдерживать эрозию береговой линии.
Штраф до 1500 евро за сувенир: нельзя вывозить с курортов Франции
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Туристов, которые планируют отдых во Франции, предупредили о запрете, о котором знают не все путешественники. За вывоз с пляжа природных материалов — ракушек, гальки или песка — может грозить штраф до 1500 евро, пишет The Mirror.

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Французское законодательство рассматривает такие действия как нарушение экологических норм, поскольку даже незначительное изъятие природных объектов может влиять на состояние побережья.

По объяснению местных властей, ракушки являются частью природной среды для мелких морских организмов, а песок и галька помогают сохранять структуру пляжей и сдерживать эрозию береговой линии.

Запрет предусмотрен Экологическим кодексом Франции. За незаконный вывоз природных материалов без специального разрешения предусмотрен штраф до 1500 евро. Окончательный размер наказания зависит от конкретных обстоятельств.

Экологи отмечают, что проблема заключается не только в отдельных случаях, а в массовости таких действий. Если каждый из миллионов туристов заберет с собой песок или несколько ракушек, это может ускорить разрушение прибрежных экосистем.

Франция имеет более 5,5 тысячи километров материкового побережья, которое ежегодно посещают миллионы путешественников. Власти призывают туристов оставлять пляжи в том же состоянии, в котором они их нашли.

Путешественникам советуют заранее знакомиться с местными правилами, ведь даже обычные на первый взгляд действия могут привести к значительным финансовым санкциям. Вместо природных сувениров туристам рекомендуют сохранять воспоминания об отдыхе с помощью фотографий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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штраф / штрафы туризм

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