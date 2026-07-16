Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Что делать, если право собственности на жилье зарегистрировано только на бумаге в БТИ.

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Владельцы квартир, домов и другой недвижимости, право собственности на которую было оформлено до 1 января 2013 года, могут даже не подозревать, что информация об их имуществе отсутствует в современном Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Хотя бумажные документы БТИ остаются действительными, отсутствие цифровой записи может создать серьезные проблемы при продаже или дарении жилья, оформлении наследства, а в условиях войны — даже лишить возможности получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать перенос сведений в государственный реестр, тем более что для большинства владельцев эта процедура является бесплатной.

Почему бумажной регистрации БТИ уже недостаточно

До 1 января 2013 года регистрацию права собственности на недвижимость осуществляли Бюро технической инвентаризации (БТИ), а все сведения хранились исключительно на бумажных носителях.

Сегодня значительное количество таких объектов до сих пор отсутствует в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Несмотря на то, что государство признает старые правоустанавливающие документы, отсутствие информации в современном электронном реестре может создать для владельцев существенные риски.

В частности, речь идет о возможных мошеннических действиях, утрате документов вследствие боевых действий, сложностях при продаже, дарении или оформлении наследства, а также других юридических проблемах.

Почему это особенно важно во время войны

В условиях военного положения внесение информации о недвижимости в Государственный реестр приобрело особое значение.

Наличие записи в реестре является одной из необходимых предпосылок для получения компенсации по программе єВідновлення в случае повреждения или полного уничтожения жилья вследствие боевых действий.

Поэтому владельцам недвижимости, чьи права зарегистрированы только в бумажных архивах БТИ, рекомендуют заранее перенести эти сведения в электронный реестр.

Почему государство призывает перенести данные в Госреестр

Государство постепенно формирует единую прозрачную систему учета прав на недвижимое имущество. Именно поэтому законодательством предусмотрена льгота для владельцев, оформивших право собственности до 1 января 2013 года.

Если право возникло и было надлежащим образом оформлено до этой даты, внесение информации из БТИ в Государственный реестр осуществляется без уплаты административного сбора.

Кроме того, закон определяет порядок проведения такой регистрации. Государственный регистратор самостоятельно обращается в БТИ с запросом относительно информации, необходимой для внесения сведений в реестр.

Что делать, если архив БТИ уничтожен или остался на оккупированной территории

В некоторых случаях подтвердить право собственности через БТИ невозможно. Это касается ситуаций, когда архивы были уничтожены или остались на временно оккупированной территории.

Если государственный регистратор не может получить подтверждение от БТИ, владельцу придется обращаться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимого имущества.

После вступления решения суда в законную силу именно оно станет основанием для государственной регистрации права собственности.

Как перенести данные из БТИ в Государственный реестр

Подать заявление можно двумя способами.

Первый — лично обратиться через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) к государственному регистратору или к частному нотариусу по местонахождению недвижимости в пределах соответствующей области.

В то же время для недвижимости, расположенной в Автономной Республике Крым, городе Севастополе, а также в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, действует специальное правило. Владельцы могут обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу на территории Украины независимо от местонахождения имущества.

Второй способ — подать заявление онлайн через портал Дія. Такая возможность доступна для всех регионов Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым.

Сколько стоит перенос данных

Для владельцев недвижимости, которые приобрели право собственности до 1 января 2013 года и имеют надлежащим образом оформленные документы, перенос информации из БТИ в Государственный реестр вещных прав является полностью бесплатным.

Специалисты советуют не откладывать эту процедуру. Если бумажные документы будут утрачены, а подтвердить право собственности через архив БТИ окажется невозможно, восстановление прав может потребовать судебного разбирательства, значительно больше времени и дополнительных финансовых затрат.

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