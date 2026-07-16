  1. В Украине

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 334
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что делать, если право собственности на жилье зарегистрировано только на бумаге в БТИ.
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы квартир, домов и другой недвижимости, право собственности на которую было оформлено до 1 января 2013 года, могут даже не подозревать, что информация об их имуществе отсутствует в современном Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Хотя бумажные документы БТИ остаются действительными, отсутствие цифровой записи может создать серьезные проблемы при продаже или дарении жилья, оформлении наследства, а в условиях войны — даже лишить возможности получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать перенос сведений в государственный реестр, тем более что для большинства владельцев эта процедура является бесплатной.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему бумажной регистрации БТИ уже недостаточно

До 1 января 2013 года регистрацию права собственности на недвижимость осуществляли Бюро технической инвентаризации (БТИ), а все сведения хранились исключительно на бумажных носителях.

Сегодня значительное количество таких объектов до сих пор отсутствует в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Несмотря на то, что государство признает старые правоустанавливающие документы, отсутствие информации в современном электронном реестре может создать для владельцев существенные риски.

В частности, речь идет о возможных мошеннических действиях, утрате документов вследствие боевых действий, сложностях при продаже, дарении или оформлении наследства, а также других юридических проблемах.

Почему это особенно важно во время войны

В условиях военного положения внесение информации о недвижимости в Государственный реестр приобрело особое значение.

Наличие записи в реестре является одной из необходимых предпосылок для получения компенсации по программе єВідновлення в случае повреждения или полного уничтожения жилья вследствие боевых действий.

Поэтому владельцам недвижимости, чьи права зарегистрированы только в бумажных архивах БТИ, рекомендуют заранее перенести эти сведения в электронный реестр.

Почему государство призывает перенести данные в Госреестр

Государство постепенно формирует единую прозрачную систему учета прав на недвижимое имущество. Именно поэтому законодательством предусмотрена льгота для владельцев, оформивших право собственности до 1 января 2013 года.

Если право возникло и было надлежащим образом оформлено до этой даты, внесение информации из БТИ в Государственный реестр осуществляется без уплаты административного сбора.

Кроме того, закон определяет порядок проведения такой регистрации. Государственный регистратор самостоятельно обращается в БТИ с запросом относительно информации, необходимой для внесения сведений в реестр.

Что делать, если архив БТИ уничтожен или остался на оккупированной территории

В некоторых случаях подтвердить право собственности через БТИ невозможно. Это касается ситуаций, когда архивы были уничтожены или остались на временно оккупированной территории.

Если государственный регистратор не может получить подтверждение от БТИ, владельцу придется обращаться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимого имущества.

После вступления решения суда в законную силу именно оно станет основанием для государственной регистрации права собственности.

Как перенести данные из БТИ в Государственный реестр

Подать заявление можно двумя способами.

Первый — лично обратиться через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) к государственному регистратору или к частному нотариусу по местонахождению недвижимости в пределах соответствующей области.

В то же время для недвижимости, расположенной в Автономной Республике Крым, городе Севастополе, а также в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, действует специальное правило. Владельцы могут обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу на территории Украины независимо от местонахождения имущества.

Второй способ — подать заявление онлайн через портал Дія. Такая возможность доступна для всех регионов Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым.

Сколько стоит перенос данных

Для владельцев недвижимости, которые приобрели право собственности до 1 января 2013 года и имеют надлежащим образом оформленные документы, перенос информации из БТИ в Государственный реестр вещных прав является полностью бесплатным.

Специалисты советуют не откладывать эту процедуру. Если бумажные документы будут утрачены, а подтвердить право собственности через архив БТИ окажется невозможно, восстановление прав может потребовать судебного разбирательства, значительно больше времени и дополнительных финансовых затрат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст право собственности недвижимость Министерство юстиции Украины

Популярные новости

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 3k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 2k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 2k
Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 2k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]