На Львовщине мужчина проведет 13 лет за решеткой за изнасилование малолетней племянницы

Львовский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 28-летнему мужчине, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней племянницы.

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Апелляционный суд полностью согласился с аргументами обвинения и оставил в силе приговор 28-летнему жителю Львовской области, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование своей 13-летней племянницы.

Осужденный вместе с адвокатом пытались обжаловать это решение, требуя отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Защита настаивала на изменении квалификации преступления на значительно более мягкую, что позволило бы ограничить наказание максимум пятью годами заключения.

Однако прокуроры успешно опровергли все доводы апеллянтов, доказав суду, что первоначальная квалификация действий злоумышленника абсолютно правильна, а назначенный срок заключения — законен и справедлив.

Сам преступление произошло в начале июня прошлого года в одном из сел Яворовского района, когда мужчина приехал в гости к своей сестре и остался ночевать в ее доме. Около четырех часов утра родственник зашел в комнату, где спал ребенок, и изнасиловал ее.

Когда нападавший вышел, испуганная девочка выбежала на улицу в поисках спасения. Злоумышленник начал преследовать ребенка, однако ей удалось добежать до летней кухни, запереться изнутри и переждать там до рассвета.

Утром пострадавшую нашли родители, которые сразу вызвали медицинскую помощь и полицию. Правоохранители оперативно выяснили местонахождение беглеца и задержали его.

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