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На Львівщині чоловік проведе 13 років за ґратами за зґвалтування малолітньої племінниці

00:00, 17 липня 2026 85
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Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок 28-річному чоловіку, якого засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної племінниці.
На Львівщині чоловік проведе 13 років за ґратами за зґвалтування малолітньої племінниці
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Апеляційний суд повністю погодився з аргументами обвинувачення та залишив чинним вирок для 28-річного жителя Львівської області, якого засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування своєї 13-річної племінниці.

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Засуджений разом із адвокатом намагалися оскаржити це рішення, вимагаючи скасувати вирок і відправити справу на новий розгляд. Захист наполягав на зміні кваліфікації злочину на значно м’якшу, що дозволило б обмежити покарання максимум п'ятьма роками ув'язнення.

Проте прокурори успішно спростували всі доводи апелянтів, довівши суду, що первинна кваліфікація дій зловмисника є абсолютно правильною, а призначений термін ув'язнення — законним та справедливим.

Сам злочин стався на початку червня минулого року в одному з сіл Яворівського району, коли чоловік приїхав у гості до своєї сестри та залишився ночувати в її будинку. Близько четвертої години ранку родич зайшов до кімнати, де спала дитина, та зґвалтував її.

Коли нападник вийшов, налякана дівчинка вибігла на вулицю в пошуках порятунку. Зловмисник почав переслідувати дитину, проте їй вдалося добігти до літньої кухні, зачинитися зсередини й перечекати там до світанку.

Вранці постраждалу знайшли батьки, які одразу викликали медичну допомогу та поліцію. Правоохоронці оперативно з'ясували місцезнаходження втікача та затримали його.

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