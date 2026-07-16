Пенсія у розмірі 60% зарплати: хто має право на підвищені виплати

Деякі українці можуть отримувати пенсію, розраховану за спеціальними правилами.

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Після виходу на пенсію більшість українців отримують виплати, розмір яких становить лише близько третини від заробітної плати, яку вони мали під час роботи. Однак для окремих категорій громадян законодавство передбачає спеціальний порядок пенсійного забезпечення, що дає можливість отримувати значно вищі виплати.

У Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області нагадали, хто може претендувати на пенсію державного службовця та за яких умов вона призначається.

Хто має право на пенсію державного службовця

Спеціальну пенсію можуть оформити не всі державні службовці. Таке право збереглося лише за особами, які станом на 1 травня 2016 року відповідали одній з визначених законом вимог.

Зокрема, право на таку пенсію мають особи, які на зазначену дату мали не менше 10 років стажу державної служби та продовжували працювати на посадах державної служби. Також претендувати на спеціальну пенсію можуть громадяни, які набули щонайменше 20 років стажу державної служби незалежно від того, чи працювали вони після 1 травня 2016 року на державній службі.

Окрім цього, необхідною умовою є наявність достатнього страхового стажу для призначення пенсії за віком. У 2026 році він має становити не менше 33 років. Водночас чоловіки можуть оформити пенсію державного службовця після досягнення 62-річного віку, а жінки — після досягнення пенсійного віку, визначеного законодавством.

Як визначають розмір спеціальної пенсії

Для державних службовців пенсія призначається у розмірі 60% заробітної плати, з якої сплачувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Якщо на момент звернення за пенсією особа вже не працює на державній службі, її розмір обчислюють виходячи із заробітної плати чинного державного службовця, який займає аналогічну посаду та має такий самий ранг за останнім місцем роботи заявника.

При цьому для визначення розміру пенсії враховується не лише посадовий оклад. До заробітку також включають:

надбавку за ранг;

надбавку за вислугу років;

премії;

доплати за виконання додаткових обов'язків;

допомогу на оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

інші виплати, з яких сплачувалися страхові внески.

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