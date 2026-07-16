За стеження, нав'язливі дзвінки та повідомлення збираються штрафувати до 68 тисяч грн: уряд закликають підтримати зміни

В Україні хочуть зробити сталкінг окремим злочином: за нав'язливе переслідування може загрожувати штраф до 68 тис. грн або обмеження волі, а уряд закликають підтримати відповідні законопроєкти.

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В Україні досі немає окремої кримінальної статті за сталкінг — нав'язливе переслідування людини, стеження за нею, постійні небажані дзвінки, повідомлення або контроль через соціальні мережі.

Постійне стеження, десятки небажаних дзвінків і повідомлень, переслідування біля дому чи роботи, психологічний тиск або контроль через соціальні мережі можуть тривати місяцями чи навіть роками, однак правоохоронці часто не мають достатніх юридичних механізмів для оперативного реагування.

Водночас на розгляді Верховної Ради перебувають два взаємопов'язані законопроєкти — №12088 та №12297, які передбачають комплексні зміни у сфері протидії переслідуванню, домашньому насильству та насильству щодо жінок і дітей.

У багатьох країнах світу сталкінг уже давно є окремим правопорушенням або злочином. Відповідальність за нього передбачена, зокрема, у США, Канаді, Німеччині, Франції, Великій Британії, Ірландії, Латвії, Литві та Естонії.

Необхідність криміналізації переслідування також прямо передбачена Стамбульською конвенцією, яку Україна ратифікувала у 2022 році. Документ зобов'язує держави забезпечити кримінальну відповідальність за повторну загрозливу поведінку щодо іншої особи, яка змушує її боятися за власну безпеку.

Законопроєкт №12297 пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 129-1 «Незаконне переслідування (сталкінг)» та встановити окрему кримінальну відповідальність за такі дії. Сталкінгом пропонується визнавати умисне повторне незаконне стеження за людиною, нав'язування спілкування, втручання в її особисте чи сімейне життя, а також небажані контакти через електронні засоби зв'язку, якщо це викликає у потерпілого страх за власну безпеку або безпеку близьких. За вчинення такого правопорушення законопроєкт передбачає покарання — від штрафу до 68 тис. грн до обмеження волі строком до двох років.

Уряд закликають підтримати законопроєкти про криміналізацію сталкінгу

Тим часом до Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом якнайшвидше забезпечити запровадження відповідальності за переслідування (сталкінг) та підтримати відповідні законодавчі зміни.

Автори звернення просять уряд:

підтримати ухвалення законопроєктів №12088 та №12297 і надати до них урядові пропозиції;

доручити Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ опрацювати законодавчі зміни для виконання статті 34 Стамбульської конвенції, а за потреби — підготувати урядовий законопроєкт;

доручити Національній поліції розробити дієві протоколи реагування на звернення постраждалих від переслідування.

У тексті петиції №41/010335-26еп наголошується, що тисячі українців — як жінок, так і чоловіків — щодня стикаються із систематичним переслідуванням.

«Це не "нав'язлива увага" і не "загравання". Це постійний страх: стеження онлайн та офлайн, нав'язливі повідомлення, погрози, оприлюднення особистих даних, психологічний тиск і відчуття небезпеки щохвилини», — зазначають автори.

За їхніми словами, сучасний сталкінг охоплює фізичне переслідування, кіберпереслідування, приховану фото- і відеозйомку, використання фейкових акаунтів, автоматизовані дзвінки та спам-атаки, збір і поширення персональних даних, переслідування біля місця проживання, роботи чи навчання, а також тиск через друзів, родичів або роботодавців.

Чому, на думку авторів, потрібні зміни

У петиції наголошується, що переслідування нерідко стає першим етапом перед вчиненням більш тяжких злочинів — фізичного насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або навіть убивства.

Через відсутність окремої кримінальної норми правоохоронні органи, як зазначають автори звернення, часто не мають ефективних механізмів реагування, а постраждалі роками чують, що підстав для втручання недостатньо. Водночас особи, які здійснюють переслідування, нерідко залишаються безкарними.

Також у петиції звертають увагу, що стаття 34 Стамбульської конвенції, яку Україна ратифікувала у 2022 році, прямо передбачає необхідність криміналізації переслідування.

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