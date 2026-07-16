Рада суддів України змінила офіційну електронну адресу для листування

Водночас попередня електронна адреса ще певний час працюватиме у перехідному режимі.

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Рада суддів України повідомила про зміну офіційної електронної адреси для приймання звернень, запитів, листів та іншої кореспонденції.

Відтепер офіційне листування здійснюватиметься через адресу [email protected].

Водночас попередня електронна адреса [email protected] ще певний час працюватиме у перехідному режимі.

Для належного та своєчасного опрацювання кореспонденції закликають тепер використовувати нову електронну адресу.

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