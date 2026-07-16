ДБР викрило правоохоронця, який продавав боєприпаси та зброю через месенджер

Після того як знайшовся покупець, правоохоронець домовився з ним про зустріч у Краматорську та продав гранатомети й боєприпаси за 30 тисяч гривень.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, якого підозрюють у незаконному збуті зброї та боєприпасів під час виконання бойових завдань на Донеччині.

Як повідомили у ДБР, за сприяння керівництва Національної поліції обвинувальний акт щодо поліцейського скерували до суду.

За даними слідства, правоохоронець незаконно отримав два протитанкові гранатомети та 10 кумулятивних протитанкових гранат із запалами. Після цього він розмістив оголошення про продаж зброї в одному з месенджерів.

Зброю та боєприпаси, як зазначають у бюро, чоловік зберігав в орендованому гаражі. Після того як знайшов покупця, він домовився про зустріч у Краматорську та продав гранатомети й боєприпаси за 30 тисяч гривень.

Під час слідчих дій працівники ДБР вилучили гранатомети, гранати та порохові заряди до них.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Вінниччині чоловіку повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Підозрюється, що 41-річний житель Тиврівської громади займався збутом бойових припасів.

Фігурант впродовж лютого-березня цього року двічі продав 5 боєприпасів – ручні гранати Ф-1 промислового виробництва, а також бойові припаси іноземного виробництва за 10 тис. грн.