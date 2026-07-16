  1. В Україні

ДБР викрило правоохоронця, який продавав боєприпаси та зброю через месенджер

20:29, 16 липня 2026 112
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після того як знайшовся покупець, правоохоронець домовився з ним про зустріч у Краматорську та продав гранатомети й боєприпаси за 30 тисяч гривень.
ДБР викрило правоохоронця, який продавав боєприпаси та зброю через месенджер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, якого підозрюють у незаконному збуті зброї та боєприпасів під час виконання бойових завдань на Донеччині.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у ДБР, за сприяння керівництва Національної поліції обвинувальний акт щодо поліцейського скерували до суду.

За даними слідства, правоохоронець незаконно отримав два протитанкові гранатомети та 10 кумулятивних протитанкових гранат із запалами. Після цього він розмістив оголошення про продаж зброї в одному з месенджерів.

Зброю та боєприпаси, як зазначають у бюро, чоловік зберігав в орендованому гаражі. Після того як знайшов покупця, він домовився про зустріч у Краматорську та продав гранатомети й боєприпаси за 30 тисяч гривень.

Під час слідчих дій працівники ДБР вилучили гранатомети, гранати та порохові заряди до них.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Вінниччині чоловіку повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Підозрюється, що 41-річний житель Тиврівської громади займався збутом бойових припасів.

Фігурант впродовж лютого-березня цього року двічі продав 5 боєприпасів – ручні гранати Ф-1  промислового виробництва, а також бойові припаси іноземного виробництва за 10 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція ДБР боєприпаси

Популярні новини

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 2k
Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

16:10, 16 липня 2026 1k
Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

16:19, 16 липня 2026 1k
Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 1k
Зеленський розкрив, яку посаду запропонують міністру економіки Соболєву

Зеленський розкрив, яку посаду запропонують міністру економіки Соболєву

15:31, 16 липня 2026 1k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 1k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перезавантаження ДБР та merit-based прокуратура: Комітет схвалив уніфіковану Антикорупційну стратегію

Нова стратегія пропонує прозорі конкурси за участю міжнародних експертів із вирішальним голосом для призначення керівництва ДБР, ВРП та ВККС.

Заперечення проти ухвали слідчого судді під час підготовчого провадження обов'язкові до розгляду: розбір рішення КСУ

Визначення строків на ознайомлення зі справою без права на апеляцію: що вирішив Конституційний Суд.

Колишнім громадянам України хочуть дозволити повернути паспорт без переїзду та іспитів

Законопроєкт № 15410 усуває прогалини, що виникли після запровадження інституту множинного громадянства та встановлює спрощений порядок поновлення громадянства для визначених категорій осіб.

ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради

У Вищій раді правосуддя заявили, що відсутність адвокатів у складі Ради загрожує роботі органу.

Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

ВРП звільнила прокурора Олега Погрібного за позаслужбові зв’язки та недостовірну декларацію доброчесності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]