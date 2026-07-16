За 6 800 доларів обіцяли «вирішити питання» з ВЛК: на Донеччині судитимуть організаторів схеми

Для реалізації схеми рентген-лаборант виготовив військовозобов’язаним сфальсифіковані рентгенівські знімки хребта та стоп, за які кожен окремо заплатив по 5 тисяч гривень.

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Трьох жителів Слов'янська судитимуть за організацію схеми з незаконного оформлення документів військово-лікарської комісії. За версією слідства, за 6 800 доларів США вони обіцяли «вирішити питання» з проходженням ВЛК та оформленням необхідних медичних документів.

Як повідомила прокуратура Донецької області, організатором схеми був приватний підприємець, який залучив до незаконної діяльності рентген-лаборанта комунального медичного закладу та медичну сестру військово-лікарської комісії. Лаборант підшуковував клієнтів і виготовляв фальсифіковані рентгенівські знімки, а медсестра ВЛК вносила неправдиві відомості до медичної документації без фактичного проходження громадянами медичного огляду.

Слідчі встановили, що через спільника організатор знайшов двох військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли отримати необхідні документи. Під час зустрічі він запевнив їх, що має зв'язки з посадовими особами ТЦК та СП і ВЛК та може «вирішити питання». Спочатку за свої послуги він вимагав по 3 тисячі доларів США з кожного, а згодом збільшив суму до 7 тисяч доларів за двох чоловіків.

Для реалізації схеми рентген-лаборант виготовив військовозобов'язаним сфальсифіковані рентгенівські знімки хребта та стоп, за які кожен окремо заплатив по 5 тисяч гривень. Після отримання копій особистих документів та результатів обстежень організатор передав їх медичній сестрі ВЛК, яка внесла недостовірні дані до карток медичного огляду, хоча чоловіки фактично не проходили огляду у лікарів. На підставі цих відомостей їм оформили відповідні довідки, після чого організатор вимагав передати залишок обумовленої суми.

Під час отримання останнього платежу в розмірі 1 800 доларів США правоохоронці затримали організатора. За версією слідства, загалом він отримав від клієнтів 6 800 доларів США. Після затримання чоловік намагався знищити гроші, розірвавши банкноти.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень та понад 64 тисячі доларів США. На вилучені кошти наклали арешт, а активи передали в управління АРМА.