За 6 800 долларов обещали «решить вопрос» с ВЛК: в Донецкой области будут судить организаторов схемы

Для реализации схемы рентген-лаборант изготовил военнообязанным сфальсифицированные рентгеновские снимки позвоночника и стоп, за которые каждый заплатил по 5 тысяч гривен.

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Троих жителей Славянска будут судить за организацию схемы незаконного оформления документов военно-врачебной комиссии. По версии следствия, за 6 800 долларов США они обещали «решить вопрос» с прохождением ВВК и оформлением необходимых медицинских документов.

Как сообщила прокуратура Донецкой области, организатором схемы был частный предприниматель, который привлек к незаконной деятельности рентген-лаборанта коммунального медицинского учреждения и медицинскую сестру военно-врачебной комиссии. Лаборант подыскивал клиентов и изготавливал поддельные рентгеновские снимки, а медсестра ВВК вносила ложные сведения в медицинскую документацию без фактического прохождения гражданами медицинского осмотра.

Следствие установило, что через сообщника организатор нашел двух военнообязанных мужчин, которые хотели получить необходимые документы. Во время встречи он заверил их, что имеет связи с должностными лицами ТЦК и СП и ВВК и может «решить вопрос». Сначала за свои услуги он требовал по 3 тысячи долларов США с каждого, а затем увеличил сумму до 7 тысяч долларов за обоих мужчин.

Для реализации схемы рентген-лаборант изготовил военнообязанным поддельные рентгеновские снимки позвоночника и стоп, за которые каждый отдельно заплатил по 5 тысяч гривен. После получения копий личных документов и результатов обследований организатор передал их медицинской сестре ВВК, которая внесла недостоверные данные в карты медицинского осмотра, хотя мужчины фактически не проходили осмотр у врачей. На основании этих сведений им оформили соответствующие справки, после чего организатор потребовал передать оставшуюся часть оговоренной суммы.

Во время получения последнего платежа в размере 1 800 долларов США правоохранители задержали организатора. По версии следствия, всего он получил от клиентов 6 800 долларов США. После задержания мужчина попытался уничтожить деньги, разорвав банкноты.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли почти 500 тысяч гривен и более 64 тысяч долларов США. На изъятые средства наложили арест, а активы передали в управление АРМА.

В настоящее время все трое обвиняемых предстанут перед судом. Им инкриминируют незаконное влияние на принятие решений должностными лицами, подделку документов и другие коррупционные правонарушения. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — до восьми лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Соборный районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании виновности по уголовному производству в отношении врача-дерматолога-онколога, которого обвиняли в использовании поддельных документов и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обвиняемый, врач-дерматолог-онколог, будучи осведомленным о введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации на территории Украины, действуя умышленно с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, 6 января 2025 года предоставил в военно-врачебную комиссию заведомо ложные медицинские документы — консультативное заключение специалиста (форма 028/о) и выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма 027/о), которые содержали недостоверные сведения о наличии у него ВИЧ-инфекции IV клинической стадии. На основании этих документов военно-врачебная комиссия 6 января 2025 года признала обвиняемого непригодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья с исключением из воинского учета, оформив свидетельство о болезни № 6/4/56.