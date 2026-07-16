  1. В Украине

За 6 800 долларов обещали «решить вопрос» с ВЛК: в Донецкой области будут судить организаторов схемы

20:39, 16 июля 2026 79
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для реализации схемы рентген-лаборант изготовил военнообязанным сфальсифицированные рентгеновские снимки позвоночника и стоп, за которые каждый заплатил по 5 тысяч гривен.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Троих жителей Славянска будут судить за организацию схемы незаконного оформления документов военно-врачебной комиссии. По версии следствия, за 6 800 долларов США они обещали «решить вопрос» с прохождением ВВК и оформлением необходимых медицинских документов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила прокуратура Донецкой области, организатором схемы был частный предприниматель, который привлек к незаконной деятельности рентген-лаборанта коммунального медицинского учреждения и медицинскую сестру военно-врачебной комиссии. Лаборант подыскивал клиентов и изготавливал поддельные рентгеновские снимки, а медсестра ВВК вносила ложные сведения в медицинскую документацию без фактического прохождения гражданами медицинского осмотра.

Следствие установило, что через сообщника организатор нашел двух военнообязанных мужчин, которые хотели получить необходимые документы. Во время встречи он заверил их, что имеет связи с должностными лицами ТЦК и СП и ВВК и может «решить вопрос». Сначала за свои услуги он требовал по 3 тысячи долларов США с каждого, а затем увеличил сумму до 7 тысяч долларов за обоих мужчин.

Для реализации схемы рентген-лаборант изготовил военнообязанным поддельные рентгеновские снимки позвоночника и стоп, за которые каждый отдельно заплатил по 5 тысяч гривен. После получения копий личных документов и результатов обследований организатор передал их медицинской сестре ВВК, которая внесла недостоверные данные в карты медицинского осмотра, хотя мужчины фактически не проходили осмотр у врачей. На основании этих сведений им оформили соответствующие справки, после чего организатор потребовал передать оставшуюся часть оговоренной суммы.

Во время получения последнего платежа в размере 1 800 долларов США правоохранители задержали организатора. По версии следствия, всего он получил от клиентов 6 800 долларов США. После задержания мужчина попытался уничтожить деньги, разорвав банкноты.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли почти 500 тысяч гривен и более 64 тысяч долларов США. На изъятые средства наложили арест, а активы передали в управление АРМА.

В настоящее время все трое обвиняемых предстанут перед судом. Им инкриминируют незаконное влияние на принятие решений должностными лицами, подделку документов и другие коррупционные правонарушения. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — до восьми лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Соборный районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании виновности по уголовному производству в отношении врача-дерматолога-онколога, которого обвиняли в использовании поддельных документов и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обвиняемый, врач-дерматолог-онколог, будучи осведомленным о введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации на территории Украины, действуя умышленно с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, 6 января 2025 года предоставил в военно-врачебную комиссию заведомо ложные медицинские документы — консультативное заключение специалиста (форма 028/о) и выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма 027/о), которые содержали недостоверные сведения о наличии у него ВИЧ-инфекции IV клинической стадии. На основании этих документов военно-врачебная комиссия 6 января 2025 года признала обвиняемого непригодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья с исключением из воинского учета, оформив свидетельство о болезни № 6/4/56.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура война военное положение ТЦК мобилизация ВВК

Популярные новости

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 2k
Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 1k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 1k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]