В Днепре женщина отсудила 5 тысяч гривен за скамейку возле подъезда, которую демонтировало ОСМД

Суд признал, что даже установка скамейки без согласования не давала ОСМД права самостоятельно ее демонтировать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли ОСМД своими силами демонтировать скамейку, которую один из совладельцев установил возле подъезда? Индустриальный районный суд города Днепра пришел к выводу, что даже если скамейка была установлена без надлежащего согласования, само по себе это не дает объединению права самостоятельно ее демонтировать. Если ОСМД считает, что права совладельцев нарушены, оно должно требовать устранения нарушения в установленном законом порядке, в частности путем обращения в суд, а не изымать частное имущество собственными силами. Вместе с тем суд признал, что правление ОСМД действовало в пределах своих полномочий, когда ранее временно перенесло другую скамейку из-за угрозы падения облицовочной плитки с фасада дома. Именно к такому выводу суд пришел в споре между совладелицей дома и ОСМД.

Что произошло

Истец является совладелицей квартиры в доме, где создано ОСМД «Донецкое шоссе-121».

В июле 2024 года правление ОСМД приняло решение временно перенести скамейку от третьего подъезда. Причиной стали жалобы жильцов на падение фрагментов керамической плитки с фасада дома, что, по мнению правления, создавало опасность для людей. Скамейку перенесли к площадке с тренажерами напротив того же подъезда.

В апреле 2025 года одна из совладельцев за собственные средства заказала изготовление новой скамейки стоимостью 21 100 грн и установила ее возле третьего подъезда. Через несколько дней правление ОСМД решило демонтировать эту скамейку, мотивируя это тем, что она была установлена без согласования, вопреки коллективному обращению 21 жителя подъезда, которые просили не устанавливать скамейку под их окнами. 1 мая 2025 года скамейку демонтировали и передали на временное хранение. Уже после подачи иска ОСМД вернуло скамейку ее владелице.

Истец обратилась в суд. Она просила признать недействительным решение правления о переносе первоначальной скамейки, признать незаконными действия по ее переносу и демонтажу новой скамейки, обязать ОСМД вернуть скамейку на прежнее место, а также взыскать 21 100 грн материального и 10 тыс. грн морального ущерба.

Позиции сторон

Истец утверждала, что вопрос использования имущества на придомовой территории относится к компетенции общего собрания совладельцев, а не правления ОСМД. Кроме того, она считала, что ОСМД самовольно распорядилось ее имуществом, когда демонтировало установленную ею скамейку. По ее мнению, объединение также не имело права единолично решать вопросы размещения элементов благоустройства.

В свою очередь ОСМД отмечало, что перенос первой скамейки был продиктован необходимостью обеспечить безопасность жильцов из-за аварийного состояния фасада. Что касается новой скамейки, ответчик подчеркивал, что ее установили без согласования и без учета интересов других совладельцев, а после демонтажа скамейку лишь временно хранили и вернули владелице, как только она заявила о своих правах.

Выводы суда

Суд отказал в удовлетворении требований относительно решения правления о переносе первоначальной скамейки.

Суд указал, что правление действовало в пределах своих полномочий по текущему управлению многоквартирным домом. Временный перенос скамейки был направлен на обеспечение безопасности жильцов из-за угрозы падения плитки с фасада и не был связан с решением вопроса об использовании общего имущества либо установлением ограничений на пользование им. Следовательно, этот вопрос не относился к исключительной компетенции общего собрания ОСМД.

Также суд отказал в требовании обязать ОСМД вернуть скамейку к третьему подъезду. Истец не представила надлежащих доказательств того, что установка скамейки именно в этом месте будет соответствовать требованиям законодательства в сфере благоустройства и не нарушит права других совладельцев. Суд также учел письменное обращение жильцов подъезда, которые выступали против ее установки под окнами квартир.

Вместе с тем суд признал обоснованными требования относительно незаконности демонтажа новой скамейки.

Суд указал, что материалы дела 202/4687/25 не содержат доказательств получения истцом соответствующего разрешения на установку данной малой архитектурной формы, а также доказательств наличия согласия других совладельцев. Однако эти обстоятельства сами по себе не наделяли ОСМД правом самостоятельно демонтировать частное имущество.

Суд обратил внимание, что полномочия правления ОСМД связаны с управлением многоквартирным домом и общим имуществом совладельцев. Если же объединение считало, что установка скамейки нарушает права совладельцев либо требования законодательства, оно имело право требовать от владелицы устранения таких нарушений, в том числе путем обращения в суд, а не осуществлять самостоятельный демонтаж скамейки и перемещение ее на хранение. Именно поэтому суд признал действия ОСМД по демонтажу скамейки противоправными.

Почему суд отказал во взыскании материального ущерба

Суд указал, что после обращения истца в суд ОСМД вернуло ей скамейку. Поскольку имущество не было утрачено или повреждено, а представитель истца в судебном заседании не поддержал эту часть исковых требований после возврата имущества, оснований для взыскания 21 100 грн материального ущерба суд не установил.

Почему присудили моральный ущерб

Суд пришел к выводу, что вследствие незаконного демонтажа было нарушено право собственности истца. Из-за этого она была вынуждена принимать меры для возврата своего имущества, что нарушило ее привычный уклад жизни и причинило моральные страдания.

Вместе с тем, определяя размер компенсации, суд учел и поведение самой истца, указав, что при осуществлении своих прав лицо должно воздерживаться от действий, которые могут нарушать права других лиц. С учетом этого суд уменьшил заявленный размер компенсации с 10 тыс. грн до 5 тыс. грн.

Что решил суд

Индустриальный районный суд города Днепра частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия ОСМД по демонтажу принадлежащей истцу скамейки, взыскал в ее пользу 5 тыс. грн морального ущерба и 1782,11 грн судебного сбора. В то же время в удовлетворении остальных исковых требований, в частности относительно отмены решения правления о временном переносе скамейки, ее возвращения на прежнее место и взыскания материального ущерба, суд отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.