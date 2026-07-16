Ошибка в документах больше не станет причиной для отказа в выплатах через центр занятости

Новые правила касаются пособия по безработице, компенсаций работодателям и других выплат через центры занятости.

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Кабмин обновил правила предоставления ряда услуг в сфере занятости населения, приведя их в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Изменения касаются практически всех ключевых программ, которые администрируют центры занятости: компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и зарегистрированных безработных, выплаты пособия по безработице и частичной безработице, компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью, а также других механизмов поддержки занятости.

Теперь для всех этих процедур вводятся единые административные правила: заявления с недостатками не будут сразу отклоняться, а будут оставляться без движения с возможностью их исправления, заявителям гарантируется право быть выслушанными при рассмотрении дела, а решения центров занятости можно будет обжаловать как в административном порядке, так и в суде.

Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением № 923.

Что изменится для работодателей и получателей государственной поддержки

Одним из ключевых нововведений является введение механизма оставления заявлений без движения в случае их оформления с нарушением установленных требований.

Если работодатель подаст заявление с недостатками, центр занятости больше не будет сразу отказывать в его рассмотрении. Вместо этого он будет обязан принять решение об оставлении заявления без движения и в течение трех рабочих дней письменно уведомить заявителя обо всех выявленных недостатках. Если документы поданы лично, уведомление, по возможности, будет вручаться сразу под подпись.

В уведомлении обязательно будут указываться:

какие именно недостатки выявлены;

на какие нормы законодательства они ссылаются;

каким способом их необходимо устранить;

сроки устранения;

порядок и сроки обжалования решения об оставлении заявления без движения.

Для устранения недостатков заявителю будет предоставляться не менее трех рабочих дней с момента получения уведомления. По его ходатайству этот срок может быть продлен до пяти рабочих дней.

Документ также прямо запрещает необоснованно оставлять заявления без движения. Если заявитель своевременно устранит все недостатки, заявление будет считаться поданным в день его первоначальной подачи, а срок его рассмотрения лишь продлится на период, в течение которого оно находилось без движения. Повторно оставлять без движения заявление по тем же недостаткам, которые уже были устранены, запрещается.

Заявителям гарантировали право участвовать в рассмотрении дела

После устранения недостатков либо если заявление сразу соответствует установленным требованиям, центр занятости будет рассматривать его по существу в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре».

Кроме того, документ закрепляет право работодателя участвовать в административном производстве. До принятия решения он сможет подавать пояснения, документы и другие доказательства как в бумажной, так и в электронной форме.

Новые правила распространятся на большинство программ поддержки занятости

Такие изменения вводятся сразу для нескольких правительственных порядков, в частности относительно:

мероприятий содействия занятости и компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;

компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время военного положения;

предоставления пособия по частичной безработице;

предоставления пособия по безработице;

компенсаций работодателям за трудоустройство зарегистрированных безработных;

предоставления социальных услуг карьерными советниками и консультантами работодателей;

компенсации части расходов по уплате единого взноса за создание новых рабочих мест;

компенсации субъектам малого предпринимательства расходов по уплате ЕСВ за трудоустройство безработных;

компенсации расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Решения центров занятости можно будет обжаловать

Постановление также унифицирует порядок обжалования решений центров занятости.

Во всех соответствующих порядках закреплено, что решения об отказе в назначении пособия или выплате компенсаций, а также другие решения, действия или бездействие центров занятости могут быть обжалованы в административном порядке в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре» и/или в административном суде.

Отдельно для пособия по безработице предусмотрено, что решения о назначении выплат, определении их размера, сроков выплаты, а также об отсрочке, сокращении или прекращении выплаты будут приниматься с учетом требований и гарантий Закона Украины «Об административной процедуре».

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