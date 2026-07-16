Верховный Суд разграничил пеню и проценты за аванс по делу о поставке товаров для ВСУ

Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты по контракту на поставку продукции оборонного назначения.

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Кассационный хозяйственный суд рассмотрел дело № 910/2097/25 о невыполнении государственного контракта на поставку товаров оборонного назначения и частично удовлетворил кассационную жалобу государственного предприятия.

Обстоятельства дела

Спор возник вокруг государственного контракта на поставку товаров оборонного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны. Контракт предусматривал предварительную оплату до 97% стоимости товара: до 50% после получения необходимых разрешений, еще до 47% — после уведомления о готовности партии к отгрузке, а оставшиеся 3% — после подписания акта приема-передачи.

Государственное предприятие осуществило предусмотренную контрактом предварительную оплату, однако поставщик нарушил сроки поставки. Из 4 976 единиц продукции 2 000 были поставлены с просрочкой на 13 дней, а 2 976 единиц не были поставлены вообще.

Заказчик обратился в суд с требованием взыскать с поставщика более 31,9 млн грн пени, штрафа и процентов за пользование средствами предварительной оплаты. В свою очередь общество объясняло задержку форс-мажорными обстоятельствами у своего иностранного контрагента и просило расторгнуть контракт в части невыполненных обязательств.

Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил первоначальный иск, взыскав с поставщика пеню и штраф в уменьшенном на 80% размере, а также удовлетворил встречный иск и расторг контракт в части невыполненных обязательств.

Суд исходил из того, что поставщик нарушил сроки поставки, однако, учитывая частичное исполнение договора, отсутствие доказанных убытков, а также принципы справедливости, добросовестности и соразмерности, уменьшил размер неустойки. Кроме того, суд отказал во взыскании процентов за пользование предварительной оплатой, посчитав, что они фактически являются пеней, а их одновременное взыскание привело бы к двойной ответственности. Также суд пришел к выводу о невозможности дальнейшего исполнения контракта и расторг его.

Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с этими выводами и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Мотивы, которыми руководствовался Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьей 233 Хозяйственного кодекса Украины и частью третьей статьи 551 Гражданского кодекса Украины вопрос об уменьшении штрафных санкций относится к дискреционным полномочиям суда. При этом необходимо учитывать имущественное положение обеих сторон, степень исполнения обязательства, соотношение размера неустойки с возможными убытками кредитора, характер нарушения, другие обстоятельства дела и обеспечивать баланс интересов сторон.

Суды также установили отсутствие доказательств того, что заказчик понес реальные убытки или дополнительные имущественные расходы в связи с просрочкой поставки. Верховный Суд согласился, что при таких обстоятельствах взыскание всей суммы неустойки возложило бы на ответчика чрезмерное бремя, не соответствующее последствиям нарушения, поэтому уменьшение штрафных санкций на 80% осуществлено в пределах судебного усмотрения и соответствует сложившейся практике Верховного Суда.

Относительно расторжения контракта Верховный Суд отметил, что заявитель не привел ни одного вывода Верховного Суда относительно применения статей 607 и 651 Гражданского кодекса Украины в подобных правоотношениях, который не был бы учтен судами предыдущих инстанций. Вместе с тем доводы кассационной жалобы фактически сводились к несогласию с установленными судами обстоятельствами дела и требованию их переоценить, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

В то же время Верховный Суд признал ошибочными выводы судов об отказе во взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты.

Суд обратил внимание, что суды предыдущих инстанций ошибочно применили устаревший правовой подход, изложенный в постановлении объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда от 5 июня 2020 года. Вместо этого в постановлении от 3 декабря 2021 года по делу № 910/14180/18 Верховный Суд отступил от этого вывода и разъяснил, что положения статьи 536 и части третьей статьи 693 Гражданского кодекса Украины имеют диспозитивный характер.

Верховный Суд подчеркнул, что проценты за пользование средствами предварительной оплаты имеют иную правовую природу, чем пеня или штраф. Они являются платой за пользование денежными средствами, а стороны договора вправе самостоятельно определять как размер таких процентов, так и способ их расчета, в частности путем применения двойной учетной ставки Национального банка Украины.

Вместе с тем суды предыдущих инстанций не проверили фактическую стоимость просроченного товара, правильность определения периода просрочки, применение двойной учетной ставки НБУ и обоснованность произведенного расчета. Поскольку суд кассационной инстанции не наделен полномочиями самостоятельно устанавливать такие обстоятельства, Верховный Суд отменил решения в этой части и направил дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

В итоге Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу: решения судов предыдущих инстанций оставил без изменений в части уменьшения неустойки и расторжения контракта, однако отменил их в части отказа во взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты и направил дело в этой части на новое рассмотрение.

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