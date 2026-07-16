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Судью Красиловского районного суда Игоря Федишина уволили в отставку

12:02, 16 июля 2026
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Судья подал заявление об отставке.
Судью Красиловского районного суда Игоря Федишина уволили в отставку
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Высший совет правосудия решил уволить Федишина Игоря Владимировича с должности судьи Красиловского районного суда Хмельницкой области в связи с подачей заявления об отставке.

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Решение принято 16 июля.

Кроме того, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области.

Как сообщили в ВСП, судья уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

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