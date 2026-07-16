Администрация учреждений наказаний не сможет больше читать письма заключенных: Минюст расширил список запретов

Теперь ответ на жалобы осужденные смогут получить на собственную флешку, а письма в Международный уголовный суд отправляются без цензуры.

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Осужденные в учреждениях исполнения наказаний используют доступ к глобальной сети Интернет не только для получения информации, но и для реализации одного из своих гарантированных законом прав – обращения к государственным органам, судам, Уполномоченному Верховной Радой по правам человека, адвокатам и международным институтам. Министерство юстиции обновило порядок представления таких электронных обращений, определив четкие сроки их отправки адресатам, механизм подтверждения получения и дополнительные гарантии конфиденциальности переписки.

Ожидается, что это позволит избежать необоснованных задержек при направлении обращений и обеспечит более эффективную реализацию права осужденных на обращение и правовую помощь. «Судебно-юридическая газета» разобралась, что именно меняет новый приказ.

На какие нормы закона опирается приказ

Министерство юстиции 9 июля 2026 г. издало приказ №1857/5, которым внесло изменения в Порядок организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Нововведения касаются, прежде всего, порядка представления электронных обращений, сроков их направления адресатам, а также гарантий конфиденциальности переписки с судами, адвокатами, Омбудсменом и международными организациями.

Приказ принят в соответствии со статьями 8 и 113 Уголовно-исполнительного кодекса Украины. Так, статья 8 Уголовно-исполнительного кодекса Украины гарантирует осужденным право обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, суд, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, международные организации, членом или участником которых является Украина, а также в другие учреждения и должностные лица для защиты своих прав и законных интересов.

В то же время, статья 113 Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусматривает право осужденных пользоваться глобальной сетью Интернет в порядке, определенном Министерством юстиции. Именно этот порядок и был обновлен.

Главные изменения

Одним из главных изменений приказа стало расширение круга электронной корреспонденции осужденных, не подлежащее пересмотру администрацией учреждений исполнения наказаний. В список организаций, переписка с которыми не подлежит пересмотру, добавлены Международный уголовный суд и Комиссия по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания.

Во-вторых, электронные обращения к этим адресатам, а также ответы от них, запрещено просматривать персонала учреждения.

Еще одним изменением стало обновление терминологии. В пунктах 2–4 раздела I Порядка слово «онлайн-обращение» заменено «электронными обращениями». Фактически изменение носит технический характер, однако приводит нормативный акт в соответствие с современной терминологией, которая используется в законодательстве по электронному взаимодействию граждан с государственными органами.

Как теперь будут подаваться электронные обращения

Министерство юстиции изложило в новой редакции пункт 4 раздела ІІ Порядка. Теперь электронные обращения, по общему правилу, будут подаваться на электронный почтовый ящик, определенный администрацией учреждения исполнения наказаний.

После получения такого обращения администрация должна выдать осужденному талон-подтверждение, форма которого определена Инструкцией по организации пересмотра корреспонденции лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Таким образом, осужденный получает документальное подтверждение того, что его обращение принято к отправке.

Установлены четкие сроки отправки

В отличие от предыдущей редакции Порядка теперь определены конкретные сроки, в течение которых администрация учреждения должна направить обращение адресату. После выдачи талона-подтверждения электронное обращение должно быть направлено: в течение трех суток или в течение суток, если такой срок предусмотрен законодательством. Фактически это призвано минимизировать случаи безосновательного затягивания направления обращений.

Как осужденные будут получать ответы

Одной из ключевых новаций стали дополнительные гарантии конфиденциальности. В список организаций, переписка с которыми не подлежит пересмотру, добавлены Международный уголовный суд и Комиссия по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания.

Отдельно зафиксировано, что пересмотру не подлежат не только обращения осужденных в эти органы, но и получаемые от них электронные письма.

Приказ также определяет механизм передачи ответов на обращение. Администрация учреждения обеспечивает подключение осужденных к провайдеру. Осужденные при регистрации почтовых ящиков предоставляют администратору логин и пароль, которые регистрируются в специальном журнале. Однако использование этих данных персоналом для чего-либо иного, кроме пересмотра разрешенной корреспонденции, строго запрещено.

Использование флэш-накопителей для получения копий ответов позволяет осужденным накапливать доказательную базу для последующих апелляций или исков.

Что это значит на практике

Новый приказ не изменяет самое право осужденных пользоваться Интернетом, однако детализирует процедуру реализации этого права. Документ устанавливает понятный алгоритм представления электронных обращений, определяет сроки их направления, вводит документальное подтверждение получения обращения администрацией и дополнительно гарантирует конфиденциальность переписки с судами, адвокатами, Омбудсменом и международными правозащитными институтами.

В итоге отметим, что обновление Порядка организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет направлено, прежде всего, на совершенствование механизма реализации права на обращение и права на защиту. Установление четких сроков отправки электронных обращений, введение талона-подтверждения и закрепления перечня переписки, не подлежащей пересмотру администрацией, должны обеспечить большую правовую определенность и дополнительные гарантии соблюдения прав отбывающих наказание. Именно эти изменения могут стать важным шагом к усилению стандартов по защите прав человека в пенитенциарной системе Украины.

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