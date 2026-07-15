Декриминализация порнографии и защита детей: что на самом деле приняла Верховная Рада

Действительно ли в Украине легализуют порнографию и будут ли судить за интимные фото: проект 15294 предлагает не легализацию, а декриминализацию некоторого взрослого контента.

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Принятие законопроекта № 15294 вызвало шквал манипуляций в медиа и соцсетях. Пока одни говорят о «легализации разврата», проект предлагает долгожданное исправление ошибки: переход от преследования совершеннолетних за приватный контент и реальную борьбу с эксплуатацией детей и «порноместью».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15294, который вносит важные изменения в Уголовный кодекс в части охраны общественной морали.

Проект имеет целью привести украинское право в соответствие со стандартами Лансаротской конвенции и Директивы 2011/93/ЕС. Главный фокус документа — четкое разграничение между добровольным созданием контента совершеннолетними лицами и тяжкими преступлениями: детской порнографией, принуждением и насилием.

Первое, что стоит понять: законопроект предлагает декриминализацию, а не легализацию порнографии.

В чем разница?

Прежде всего стоит разграничивать понятия декриминализации и легализации. Законопроект не предусматривает легализации порнографии или создания отдельного рынка с лицензированием и специальным государственным регулированием. Его целью является именно декриминализация отдельных действий, связанных с порнографическим контентом, если они происходят при добровольном участии совершеннолетних лиц и не связаны с его распространением среди детей или другими общественно опасными деяниями.

Простыми словами — декриминализация просто убирает уголовное наказание за ввоз, изготовление и хранение порнографического контента, если это происходит с согласия совершеннолетних лиц и без цели распространения среди детей.

Почему это важно?

Действующая редакция статьи 301 Уголовного кодекса Украины не учитывает современных цифровых реалий и фактически не разграничивает приватный обмен интимными материалами между совершеннолетними лицами и случаи изготовления или распространения порнографического контента, которые представляют общественную опасность. Именно поэтому законопроект предлагает исключить из-под уголовной ответственности действия, не связанные с эксплуатацией людей, насилием, принуждением или вовлечением несовершеннолетних.

Так, статья 301 УК Украины в действующей редакции карает за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Законопроект предлагает переписать диспозицию и санкции этой статьи.

Действующая редакция устанавливает наказание за ввоз в Украину порнографических предметов с целью сбыта или распространения, их изготовление, хранение или перевозку с той же целью, а также сбыт без согласия лица, изображенного на них. Предусмотренная санкция: штраф от 1 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), либо пробационный надзор до 3 лет, либо ограничение свободы на тот же срок.

Теперь фокус смещается на сбыт или распространение порнографического характера несовершеннолетнему лицу, либо изготовление/хранение с целью такого сбыта, а также распространение без согласия лица или принуждение к участию в их создании.

Штраф увеличивается в разы. Вместо 1 000 – 4 000 НМДГ предлагается установить от 5 000 до 10 000 НМДГ. Более того, пробационный надзор, ограничение или лишение свободы устанавливаются на срок до 5 лет.

Законопроект предлагает совершенно новую структуру статьи 301. Уголовная ответственность остается и даже усиливается за:

Сбыт или распространение порно несовершеннолетним (штраф до 170 тыс. грн или тюрьма до 5 лет).

Сбыт малолетним лицам (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет).

Изготовление или распространение контента без согласия лица, изображенного на нем. Это важная норма, которая наконец защитит жертв от шантажа бывшими партнерами.

Принуждение к участию в создании порнографии (от 3 до 8 лет тюрьмы).

Усиление ответственности за детскую порнографию

Утверждение о том, что закон ослабляет контроль, разбивается о новые санкции статей 301-1 и 301-2. Проект предлагает увеличить сроки лишения свободы за изготовление и сбыт детской порнографии — до 13 лет (вместо 12). За участие организованной группы или совершение преступления родителями либо опекунами — до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, усиливается наказание за проведение сексуальных зрелищ с участием детей и за сутенерство в отношении несовершеннолетних.

Как работает статья 301 УК Украины сегодня: судебная практика

При отсутствии реформы статья 301 УК Украины нередко используется для уголовного преследования лиц, которые добровольно создают и распространяют контент для совершеннолетних. Ежегодно в Украине открывается около 1 500 уголовных производств за взрослый контент. Норма нередко применяется не только к организаторам незаконного бизнеса, но и к обычным гражданам, обменивающимся интимными фото или видео по взаимному согласию.

В действующем законодательстве отсутствует общее определение порнографии и критерии отграничения ее от продукции эротического характера. Это нарушает принцип юридической определенности, поскольку ограничение прав должно базироваться на четких критериях.

Тем не менее, количество учтенных правонарушений по ст. 301 УК Украины в последнее время выросло почти вдвое: с 903 дел в 2023 году до 1522 дел по состоянию на ноябрь 2025 года. Несмотря на большое количество расследований, число лиц, в отношении которых судебные решения вступили в законную силу, остается незначительным.

Алгоритм работы правоохранителей сегодня выглядит следующим образом: полицейский под видом клиента покупает доступ к приватному каналу в Telegram или аккаунту на OnlyFans. Назначается судебно-искусствоведческая экспертиза, которая почти всегда признает видео «порнографическим».

У фигуранта изымают всю технику: смартфоны, роутеры, штативы и даже интимные игрушки. Взрослый человек, снявший контент по собственному согласию, получает реальный или условный срок.

Дело № 583/3375/25

Обвиняемая зарегистрировалась на OnlyFans в июле 2025 года, изготовила и распространила фото- и видеопродукцию. Суд учел искреннее раскаяние и назначил штраф в размере 34 000 грн и специальную конфискацию ее iPhone 14 Pro Max в пользу государства как орудия преступления.

Дело № 211/1442/25

Супруги создали Telegram-канал с платной подпиской. Суд утвердил соглашение о признании виновности: каждому назначено по 3 года лишения свободы (условно). Роутер и мобильные телефоны конфискованы, а кляпы и плети — уничтожены.

Дело № 523/17924/25

Женщина получила штраф 17 тысяч гривен за продажу интимных фото в Telegram. Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил наказание лицу, которое продавало собственные интимные фотографии через мессенджер Telegram.

По материалам обвинительного акта, обвиняемая в мае 2025 года сделала серию интимных фотоснимков и разместила их в Telegram. За 300 гривен она продала 11 фотографий другому пользователю. Снимки хранились на ее мобильном телефоне.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 301 УК Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов) и назначил согласованное в соглашении наказание, а именно штраф в размере 17 000 гривен, специальную конфискацию мобильного телефона как орудия совершения преступления и взыскание процессуальных издержек на экспертизу в размере 3 565,60 грн.

Дело № 211/14663/25

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил условное наказание обвиняемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК Украины.

По материалам обвинительного акта, в ноябре 2025 года женщина, находясь по месту жительства, снимала на мобильный телефон порнографические видео при собственном участии и распространяла их через месенджер Telegram за денежное вознаграждение.

Суд назначил согласованное наказание: 5 лет лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины — освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. На обвиняемую возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины (периодически являться в органы пробации, сообщать об изменении места жительства и т.д.). Также взысканы процессуальные издержки на проведение судебной экспертизы в размере 3 565,60 грн.

Эти кейсы подтверждают, что правоохранительная система тратит колоссальный административный ресурс на преследование за деятельность, которая по своей сути не имеет потерпевшего, поскольку происходит по добровольному согласию всех участников.

Международный контекст и право ЕС

Украина не выдумывает новых правил. Режим частичной декриминализации (где карается только детская порнография, насилие и распространение без согласия) действует в большинстве стран ЕС, в частности в Австрии, Дании, Франции, Германии и Швейцарии.

Справка о соответствии проекта обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, в частности международно-правовым, и праву Европейского Союза подтвердила, что проект № 15294 не противоречит Соглашению об ассоциации и международным обязательствам Украины. Напротив, он лучше реализует требования Конвенции ООН о правах ребенка, защищая детей от сексуальных злоупотреблений.

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