Женщина пыталась похитить товаров из супермаркета более чем на 1 тыс. грн — суд вынес неожиданный приговор

В суде женщина признала свою вину и рассказала, что пошла на преступление из-за сложных обстоятельств — у нее была маленькая собака, которой нечем было кормить.

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Франковский районный суд Львова рассмотрел дело женщины, которая пыталась вынести из супермаркета «АТБ» неоплаченный товар на сумму более 1 тыс. грн. По результатам рассмотрения суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 465/9752/24, женщина спрятала в рюкзак различные товары общей стоимостью более 1000 гривен. Среди них были мужские носки, колбаса, глазированные сырки, десерты, шоколад, лимон и кофе.

На выходе из супермаркета охранники попросили ее показать содержимое сумки, после чего женщина попыталась скрыться. Она перебежала дорогу, однако ее догнали. Во время проверки рюкзака также обнаружили парик, стоматологический инструмент, складной нож и двустороннюю куртку.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что решилась на кражу из-за сложных жизненных обстоятельств и заявила, что ей было нечем кормить маленькую собаку. При этом корма для животного среди похищенных товаров не было.

Что решил суд

Женщина сообщила об искреннем раскаянии и заявила, что перечислила 20 тыс. грн в поддержку Вооруженных сил Украины. В то же время суд учел ее предыдущую судимость за разбой и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Учитывая ее предыдущую судимость за разбой, Франковский районный суд Львова назначил наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», двое мужчин, которые на протяжении нескольких недель демонтировали аккумуляторы с прокатных электросамокатов и выбрасывали корпуса в реку, получили судебные приговоры.