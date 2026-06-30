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В Запорожье судили серийных похитителей аккумуляторов из прокатных электросамокатов

21:25, 30 июня 2026
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Злоумышленники разбирали самокаты и выбрасывали корпуса в реку Сухая Московка.
В Запорожье судили серийных похитителей аккумуляторов из прокатных электросамокатов
Фото иллюстративное
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Двое мужчин, которые в течение нескольких недель демонтировали аккумуляторы из прокатных электросамокатов и выбрасывали корпуса в реку, получили судебные приговоры.

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Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела, 28 февраля 2026 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в условиях военного положения, на территории парка «Дубовый Гай» по адресу ул. Глисерна, 1, г. Запорожье, с помощью заранее заготовленной болгарки срезали аккумуляторную батарею с электросамоката марки «Bolt», идентификационный номер 480-604. Таким образом они тайно похитили литий-ионный аккумулятор модели TP-BA150F стоимостью 3975,00 гривен, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Болт Оперейшнз Украина». С целью сокрытия следов преступления корпус самоката выбросили в русло реки Сухая Московка. После этого обвиняемые скрылись с места совершения преступления и совместно распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму 3975,00 гривен.

3 марта 2026 года обвиняемые, действуя повторно по предварительному сговору группой лиц, аналогичным способом похитили три аккумуляторные батареи из электросамокатов марки «Bolt» (идентификационные номера 061-790, 262-662, 188-413) общей стоимостью 11 925,00 гривен. Корпуса самокатов выбросили в русло реки Сухая Московка.

11 марта 2026 года обвиняемые вновь, действуя по предварительному сговору группой лиц, похитили две аккумуляторные батареи из электросамокатов марки «Bolt» (идентификационные номера 468-922, 724-379) общей стоимостью 7950,00 гривен. Корпуса самокатов также выбросили в русло реки Сухая Московка.

Своими умышленными действиями обвиняемые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения).

В ходе судебного заседания обвиняемые полностью признали свою вину по предъявленному обвинению, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и искренне раскаялись в содеянном.

Решение суда

Александровский районный суд города Запорожья рассмотрел уголовное производство по делу № 331/3395/26 и вынес приговор, которым признал обвиняемых виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемому, ранее не судимому, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины он освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком, установленным в 1 (один) год. На него возложены обязанности уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, а также периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Обвиняемому, имеющему предыдущие судимости, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. На основании части 1 статьи 71 Уголовного кодекса Украины путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 1 (один) месяц. Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента задержания. Избранная мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до вступления приговора в законную силу.

Суд учел степень тяжести совершенных тяжких преступлений, данные о личности обвиняемых, искреннее раскаяние как обстоятельство, смягчающее наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Решение по вещественным доказательствам принято в соответствии со статьей 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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