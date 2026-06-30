У Запоріжжі судили серійних викрадачів батарей із прокатних електросамокатів

Зловмисники розбирали самокати та викидали корпуси в річку Суха Московка.

Фото ілюстративне

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Двоє чоловіків, які протягом кількох тижнів демонтували акумулятори з прокатних електросамокатів і викидали корпуси в річку, отримали судові вироки.

Обставини справи

Як йдеться в матеріалах справи, 28 лютого 2026 року обвинувачені, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, на території парку «Дубовий Гай» за адресою вул. Глісерна, 1, м. Запоріжжя, за допомогою заздалегідь заготовленої болгарки зрізали акумуляторну батарею з електросамоката марки «Bolt», ідентифікаційний номер 480-604. Таким чином вони таємно викрали акумулятор літій-іонний моделі TP-BA150F вартістю 3975,00 гривень, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Болт оперейшнз Україна». З метою приховання слідів злочину корпус самоката викинули в русло річки Суха Московка. Після цього обвинувачені зникли з місця вчинення злочину та спільно розпорядилися викраденим майном на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду на суму 3975,00 гривень.

3 березня 2026 року обвинувачені, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, аналогічним способом викрали три акумуляторні батареї з електросамокатів марки «Bolt» (ідентифікаційні номери 061-790, 262-662, 188-413) загальною вартістю 11 925,00 гривень. Корпуси самокатів викинули в русло річки Суха Московка.

11 березня 2026 року обвинувачені знову за попередньою змовою групою осіб, викрали дві акумуляторні батареї з електросамокатів марки «Bolt» (ідентифікаційні номери 468-922, 724-379) загальною вартістю 7950,00 гривень. Корпуси самокатів також викинули в русло річки Суха Московка.

Своїми умисними діями обвинувачені вчинили кримінальні правопорушення, передбачені частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

У судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою вину в пред’явленому обвинуваченні, підтвердили обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаялися у скоєному.

Що вирішив суд

Олександрівський районний суд міста Запоріжжя розглянув кримінальне провадження у справі № 331/3395/26 та ухвалив вирок, яким визнав обвинувачених винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому, який раніше не судимий, призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік. На нього покладено обов’язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Обвинуваченому, який раніше судимий, призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років. На підставі частини 1 статті 71 Кримінального кодексу України шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком призначено остаточне покарання за сукупністю вироків у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років 1 (один) місяць. Початок строку відбування покарання обчислюється з моменту затримання. Обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою продовжено до набрання вироком законної сили.

Суд врахував ступінь тяжкості вчинених тяжких злочинів, дані про особу обвинувачених, щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Речові докази вирішено відповідно до статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

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