Постанову 821 скасовано, але ПФУ не має механізму виплат: як тепер повернути пенсійні борги

Після визнання окремих положень постанови Кабміну № 821 протиправними та нечинними уряд шукає нову модель виконання пенсійних судових рішень.

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Ситуація з виконанням судових рішень у пенсійних справах в Україні тривалий час залишалася проблемною через запровадження урядом так званого «спеціального порядку» погашення заборгованості. Йдеться про підхід, за якого Пенсійний фонд України здійснював виплати за рішеннями судів не у повному обсязі та не одразу, а пропорційно до щорічних бюджетних асигнувань. Фактично це означає, що суми боргу виплачуються частинами, а строки повного виконання рішень є невизначеними. Головною перешкодою була Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 821, яка і запровадила спеціальний порядок.

Однак у 2026 році судова система стала на бік громадян. Рішеннями Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду Постанову № 821 визнано протиправною та нечинною.

Суд наголосив, що згідно зі ст. 129-1 Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання. Держава не має права підзаконним актом змінювати зміст судового акта або ставити його реалізацію в залежність від наявності грошей у бюджеті. Уряд вийшов за межі повноважень, створивши новий порядок виконання рішень, не передбачений законами.

Проте в Пенсійному фонді України заявляють про відсутність чітко визначеного порядку здійснення таких виплат. Через це, виконання судових рішень у повному обсязі ускладнене. Тобто, громадяни вчергове опиняються в умовах, коли формальне рішення суду не гарантує оперативного отримання коштів.

Масштаб проблеми: 96,7 мільярда гривень боргу

Станом на 1 червня 2026 року залишок невиплачених коштів за судовими рішеннями, пов’язаними з пенсійним забезпеченням, становить 96,7 млрд грн. Кількість судових рішень у пенсійних справах порівняно з минулими періодами зросла у 26 разів. До категорій підвищеного ризику, які роками очікують на фактичне виконання судових рішень щодо пенсійних виплат, зазвичай відносять такі групи:

військові пенсіонери — насамперед у справах, пов’язаних із перерахунком пенсій на підставі довідок про грошове забезпечення;

— насамперед у справах, пов’язаних із перерахунком пенсій на підставі довідок про грошове забезпечення; ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та особи з інвалідністю — у частині доплат і підвищень, встановлених рішеннями судів;

— у частині доплат і підвищень, встановлених рішеннями судів; судді у відставці та окремі категорії державних службовців — у спорах щодо спеціальних пенсійних гарантій та їх перерахунку.

Позиція Пенсійного фонду

Після 8 червня 2026 року Пенсійний фонд України, за наявною інформацією, визнав відсутність чинного механізму для виплати перерахованих пенсій та погашення накопиченої заборгованості. Причиною стала скасована попередня урядова постанова, яка регулювала спеціальний порядок таких виплат, тоді як новий нормативний акт станом на цей момент не ухвалено.

У результаті виникла правова прогалина: формально обмеження, що визначали порядок пропорційних виплат, більше не діють, однак чіткий алгоритм виконання судових рішень щодо пенсійної заборгованості відсутній. У ПФУ зазначають, що здійснення виплат без затвердженої процедури може створювати ризики трактування як нецільового використання бюджетних коштів.

Судова практика

Судова практика свідчить про позитивну тенденцію судів щодо посилення судового контролю за виконанням рішень у пенсійних справах. Пенсіонери тепер мають реальний інструмент примусового виконання — стягнення нарахованої заборгованості. Крім того, ПФУ більше не використовує постанову 821 для перерахунку пенсії.

Другий апеляційний адміністративний суд став на бік пенсіонера і визнав неправомірним застосування обмежень та коефіцієнтів зменшення пенсій у справі № 480/159/26 від 26 червня 2026 року.

Колегія суддів апеляційної інстанції розглянула спір щодо порядку нарахування та виплати пенсії з 01 січня 2026 року та 01 лютого 2026 року, зокрема щодо застосування обмежувальних коефіцієнтів і максимального розміру пенсії, передбачених відповідними нормативними актами.

Суд встановив, що з матеріалів справи не вбачається доказів застосування Пенсійним фондом положень так званого «спеціального порядку» виплат, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України № 821. Протоколи перерахунку пенсії містять посилання лише на інші нормативні акти, без згадування вказаного порядку.

Крім того, суд врахував, що рішенням Київського окружного адміністративного суду від 4 березня 2026 року, яке набрало законної сили після залишення його без змін постановою апеляційного суду 8 червня 2026 року, постанова КМУ № 821 визнана протиправною та нечинною. Відтак, на момент розгляду справи цей нормативний акт втратив чинність і не може застосовуватися у спірних правовідносинах.

Водночас колегія суддів дійшла висновку, що вимога позивача про зобов’язання Пенсійного фонду здійснювати перерахунок і виплату пенсії без застосування положень постанови № 821 є передчасною, оскільки відсутні докази її фактичного застосування у конкретній справі.

У справі № 380/5093/24 Восьмий ААС змінив спосіб виконання рішення — з «зобов’язання провести виплату» на пряме стягнення нарахованої суми.

Тепер замість зобов’язання Пенсійного фонду провести виплату суд дозволив стягнення конкретної суми заборгованості — 7 500 грн.

Суд першої інстанції зобов’язав ГУ ПФУ у Львівській області перерахувати та виплатити пенсію без обмежень. Фонд перерахунок зробив, суму доплати нарахував, але реальну виплату не здійснив.

Апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, яка відмовляла в зміні способу виконання, та змінив спосіб виконання. Підставою стало невиконання рішення понад два місяці.

Після набрання чинності Законом № 4094-IX невиконання рішення щодо пенсійних виплат протягом двох місяців є самостійною підставою для зміни способу виконання на стягнення коштів (абз. 2 ч. 3 ст. 378 КАС України).

Зміна способу виконання не є переглядом рішення по суті — це механізм забезпечення реального виконання.

Нарахована, але не виплачена сума є чітко визначеною, тому стягнення такої суми є ефективним способом захисту.

Постановою від 25 червня 2026 року у справі № 520/5291/25 Апеляційний суд відмовив ПФУ у прийнятті звіту: невиплата нарахованої пенсії — невиконання рішення.

Суд задовольнив апеляційну скаргу позивача та скасував ухвалу Харківського окружного адміністративного суду, якою було прийнято звіт Головного управління Пенсійного фонду про виконання рішення. Суд визнав, що нарахування доплати пенсії без її реальної виплати не є повним виконанням судового рішення.

Позивач домігся перерахунку пенсії без обмежень. ПФУ перерахунок провів і нарахував доплату, але реальну виплату не здійснив, посилаючись на брак коштів та Порядок № 821.

Суд зазначив, що прийняття звіту ПФУ про виконання рішення без фактичної виплати нарахованої суми є передчасним, а відсутність коштів не є поважною причиною невиконання рішення.

Рішення посилює судовий контроль за виконанням рішень у пенсійних справах: нарахування без виплати не вважається виконанням.

Рекомендації

Скасування попереднього «спеціального порядку» виконання пенсійних рішень можна оцінювати як крок у бік відновлення принципу обов’язковості судових рішень і верховенства права. Водночас відсутність нового врегулювання створює перехідний період із правовою невизначеністю. Станом на кінець червня 2026 року проблема залишається перехідною. Тому кожна справа потребує індивідуальної оцінки правових підстав, змісту судового рішення та актуального стану нормативного регулювання.

Водночас, автоматичного перерахунку чи компенсації за попередні періоди не передбачено, а кожен випадок потребує індивідуального юридичного захисту.

У цих умовах ключовим фактором залишається активна процесуальна позиція заявника — саме вона визначає швидкість та реальність отримання коштів.

Наразі ж варто діяти через механізми примусового виконання:

Примусове виконання через ДВС

Після отримання виконавчого листа необхідно звернутися до Державної виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження. Це формально переводить виконання рішення у примусовий режим і зменшує можливість затягування з боку боржника.

Зміна способу виконання рішення

Якщо виплати не здійснюються протягом тривалого часу, юристи рекомендують звертатися до суду із заявою про зміну способу виконання рішення (зокрема відповідно до процесуальних норм КАС України). Мета — трансформувати зобов’язання «перерахувати пенсію» у безпосереднє «стягнення грошової суми», що дозволяє здійснювати виконання через Державне казначейство.

Судовий контроль за виконанням

Окремим інструментом є звернення щодо встановлення судового контролю. У такому випадку суд може зобов’язати Пенсійний фонд звітувати про виконання рішення, а у разі невиконання — застосовувати процесуальні санкції.

Окреме стягнення заборгованості

У випадках, коли перерахунок проведено лише формально, але виплати фактично не здійснюються, можливе додаткове звернення до суду щодо стягнення заборгованості.

«Судово-юридична газета» стежитиме за появою нових документів і роз’яснень. У публічному просторі вже обговорюється новий порядок виплат, однак остаточне нормативне врегулювання ще потребує чіткого визначення, щоб не відтворити стару проблему пропорційного та невизначено тривалого погашення боргу.

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