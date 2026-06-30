Постановление 821 отменено, но у ПФУ нет механизма выплат: как теперь вернуть пенсионные долги

После признания отдельных положений постановления Кабмина № 821 противоправными и недействительными правительство ищет новую модель выполнения пенсионных судебных решений.

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Ситуация с выполнением судебных решений по пенсионным делам в Украине долгое время оставалась проблемной из-за введения правительством так называемого «специального порядка» погашения задолженности. Речь идет о подходе, при котором Пенсионный фонд Украины осуществлял выплаты по решениям судов не в полном объеме и не сразу, а пропорционально ежегодным бюджетным ассигнованиям. Фактически это означает, что суммы долга выплачиваются частями, а сроки полного выполнения решений не определены. Главным препятствием было Постановление Кабинета Министров Украины от 14.07.2025 № 821, которое и ввело специальный порядок.

Однако в 2026 году судебная система встала на сторону граждан. Решениями Киевского окружного административного суда и Шестого апелляционного административного суда Постановление № 821 признано противоправным и недействительным.

Суд подчеркнул, что согласно ст. 129-1 Конституции Украины судебные решения обязательны к исполнению. Государство не имеет права подзаконным актом изменять содержание судебного акта или ставить его реализацию в зависимость от наличия денег в бюджете. Правительство вышло за пределы полномочий, создав новый порядок выполнения решений, не предусмотренный законами.

Тем не менее в Пенсионном фонде Украины заявляют об отсутствии четко определенного порядка осуществления таких выплат. Из-за этого выполнение судебных решений в полном объеме усложнено. То есть граждане в очередной раз оказываются в условиях, когда формальное решение суду не гарантирует оперативного получения средств.

Масштаб проблемы: 96,7 миллиарда гривен долга

По состоянию на 1 июня 2026 года остаток невыплаченных средств по судебным решениям, связанным с пенсионным обеспечением, составляет 96,7 млрд грн. Количество судебных решений по пенсионным делам по сравнению с прошлыми периодами выросло в 26 раз. К категориям повышенного риска, которые годами ожидают фактического выполнения судебных решений по пенсионным выплатам, обычно относят следующие группы:

военные пенсионеры — прежде всего по делам, связанным с перерасчетом пенсий на основании справок о денежном обеспечении;

— прежде всего по делам, связанным с перерасчетом пенсий на основании справок о денежном обеспечении; ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и лица с инвалидностью — в части доплат и повышений, установленных решениями судов;

— в части доплат и повышений, установленных решениями судов; судьи в отставке и отдельные категории государственных служащих — в спорах относительно специальных пенсионных гарантий и их перерасчета.

Позиция Пенсионного фонда

После 8 июня 2026 года Пенсионный фонд Украины, по имеющейся информации, признал отсутствие действующего механизма для выплаты пересчитанных пенсий и погашения накопленной задолженности. Причиной стало отмененное предыдущее правительственное постановление, регулировавшее специальный порядок таких выплат, в то время как новый нормативный акт по состоянию на данный момент не принят.

В результате возникла правовая брешь: формально ограничения, определявшие порядок пропорциональных выплат, больше не действуют, однако четкий алгоритм выполнения судебных решений по пенсионной задолженности отсутствует. В ПФУ отмечают, что осуществление выплат без утвержденной процедуры может создавать риски трактовки как нецелевого использования бюджетных средств.

Судебная практика

Судебная практика свидетельствует о позитивной тенденции судов по усилению судебного контроля за выполнением решений по пенсионным делам. Пенсионеры теперь имеют реальный инструмент принудительного исполнения — взыскание начисленной задолженности. Кроме того, ПФУ больше не использует постановление 821 для перерасчета пенсии.

Второй апелляционный административный суд встал на сторону пенсионера и признал неправомерным применение ограничений и коэффициентов снижения пенсий в деле № 480/159/26 от 26 июня 2026 года.

Коллегия судей апелляционной инстанции рассмотрела спор о порядке начисления и выплаты пенсии с 01 января 2026 года и 01 февраля 2026 года, в частности относительно применения ограничительных коэффициентов и максимального размера пенсии, предусмотренных соответствующими нормативными актами.

Суд установил, что из материалов дела не усматривается доказательств применения Пенсионным фондом положений так так называемого «специального порядка» выплат, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 821. Протоколы перерасчета пенсии содержат ссылки только на другие нормативные акты, без упоминания указанного порядка.

Кроме того, суд учел, что решением Киевского окружного административного суда от 4 марта 2026 года, которое вступило в законную силу после оставления его без изменений постановлением апелляционного суду 8 июня 2026 года, постановление КМУ № 821 признано противоправным и недействительным. Следовательно, на момент рассмотрения дела данный нормативный акт утратил силу и не может применяться в спорных правоотношениях.

В то же время коллегия судей пришла к выводу, что требование истца об обязании Пенсионного фонда осуществлять перерасчет и выплату пенсии без применения положений постановления № 821 является преждевременным, поскольку отсутствуют доказательства его фактического применения в конкретном деле.

В деле № 380/5093/24 Восьмой ААС изменил способ выполнения решения — с «обязательства провести выплату» на прямое взыскание начисленной суммы.

Теперь вместо обязательства Пенсионного фонда провести выплату суд разрешил взыскание конкретной суммы задолженности — 7 500 грн.

Суд первой инстанции обязал ГУ ПФУ во Львовской области пересчитать и выплатить пенсию без ограничений. Фонд перерасчет сделал, сумму доплаты начислил, но реальную выплату не осуществил.

Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции, отказывавшее в изменении способа выполнения, и изменил способ выполнения. Основанием стало невыполнение решения более двух месяцев.

После вступления в силу Закона № 4094-IX невыполнение решения по пенсионным выплатам в течение двух месяцев является самостоятельным основанием для изменения способа выполнения на взыскание средств (абз. 2 ч. 3 ст. 378 КАС Украины).

Изменение способа выполнения не является пересмотром решения по существу — это механизм обеспечения реального выполнения. Начисленная, но не выплаченная сумма является четко определенной, поэтому взыскание такой суммы является эффективным способом защиты.

Постановлением от 25 июня 2026 года в деле № 520/5291/25 Апелляционный суд отказал ПФУ в принятии отчета: невыплата начисленной пенсии — невыполнение решения.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу истца и отменил определение Харьковского окружного административного суда, которым был принят отчет Главного управления Пенсионного фонда о выполнении решения. Суд признал, что начисление доплаты пенсии без ее реальной выплаты не является полным выполнением судебного решения.

Истец добился перерасчета пенсии без ограничений. ПФУ перерасчет провел и начислил доплату, но реальную выплату не осуществил, ссылаясь на нехватку средств и Порядок № 821.

Суд отметил, что принятие отчета ПФУ о выполнении решения без фактической выплаты начисленной суммы является преждевременным, а отсутствие средств не является уважительной причиной невыполнения решения.

Решение усиливает судебный контроль за выполнением решений по пенсионным делам: начисление без выплаты не считается выполнением.

Рекомендации

Отмену предыдущего «специального порядка» выполнения пенсионных решений можно оценивать как шаг в сторону восстановления принципа обязательности судебных решений и верховенства права. В то же время отсутствие нового урегулирования создает переходный период с правовой неопределенностью. По состоянию на конец июня 2026 года проблема остается переходной. Поэтому каждое дело требует индивидуальной оценки правовых оснований, содержания судебного решения и актуального состояния нормативного регулирования.

При этом автоматического перерасчета или компенсации за предыдущие периоды не предусмотрено, а каждый случай требует индивидуальной юридической защиты.

В этих условиях ключевым фактором остается активная процессуальная позиция заявителя — именно она определяет скорость и реальность получения средств.

Сейчас же стоит действовать через механизмы принудительного исполнения:

Принудительное исполнение через ГИС

После получения исполнительного листа необходимо обратиться в Государственную исполнительную службу для открытия исполнительного производства. Это формально переводит выполнение решения в принудительный режим и уменьшает возможность затягивания со стороны должника.

Изменение способа выполнения решения

Если выплаты не осуществляются в течение длительного времени, юристы рекомендуют обращаться в суд с заявлением об изменении способа выполнения решения (в частности, в соответствии с процессуальными нормами КАС Украины). Цель — трансформировать обязательство «пересчитать пенсию» в непосредственное «взыскание денежной суммы», что позволяет осуществлять выполнение через Государственное казначейство.

Судебный контроль за выполнением

Отдельным инструментом является обращение относительно установления судебного контроля. В таком случае суд может обязать Пенсионный фонд отчитываться о выполнении решения, а в случае невыполнения — применять процессуальные санкции.

Отдельное взыскание задолженности

В случаях, когда перерасчет проведен лишь формально, но выплаты фактически не осуществляются, возможно дополнительное обращение в суд относительно взыскания задолженности.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за появлением новых документов и разъяснений. В публичном пространстве уже обсуждается новый порядок выплат, однако окончательное нормативное урегулирование еще требует четкого определения, чтобы не воссоздать старую проблему пропорционального и неопределенно длительного погашения долга.

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